KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


15 Haziran 2023 19:32
Kadroludan 4B sözleşmeliye geçiş

Merkezi alımdan güvenlik olarak atanırsam istifa edip aynı Kpss puanımla Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu 4B sözleşmeli personel alımına kendi branşımdan girebilir miyim? Günlerdir bu konuyu araştırıyorum fakat bişey bulamadım. Cevap verebilirsiniz çok sevinirim.


cemalettin32
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:06
Geçersin kadroludan sözleşmeliye geçiş kolay hatta farklı ünvan olduğu için sözleşmeliden sözleşmeliyede geçiş oluyor
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