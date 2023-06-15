Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 20:02
Sakarya civarindan Siirt'e tayini cikanlar

Sakarya civarindan Siirt'e gidecek var mi 2+1 esyasi olan. Ortak nakliye icin soruyorum. 3 kisi olursa sakaryadan 20ser bin istiyor

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