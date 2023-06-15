Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 20:28
Soruşturma neticesinde olan il içi yer değişikliği

Merhaba. Soruşturmayla verilen yer değişikliği teklifi görev yeri olarak çok kotü yerlere mi gönderilir? Yerim değişecek ama nere olacağıni bilmiyorum. Birkaç kişi çok daha kötü yerlere verirler seni diyorlar. Disiplin cezasi almadim sadece yer değişikliği talebinde bulundum soruşturmada. Şimdi neye göre verecekler başka ilçeye beni?


bilinmez213
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:13

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