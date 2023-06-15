Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 20:38
Eş durumu askerlik hizmet süresi

Hocalarım merhaba. Aile birliği mazeretine bağlı yer degisiklerinde 30 Eylül süresi genel olarak baz alınıyor bildiğiniz üzere. Ben 2021 Eylül atamasıyım fakat 6 ay askerlik yaptığım için 2021 Kasım ayında göreve başladım. 2024 yaz döneminde eş durumu tayini yapamıyor muyum ? Yani atamalarda bu mağduriyeti giderecek bir madde var mı ?Cevaplarsanız çok teşekkür ederim.


onur6319
Aday Memur
16 Haziran 2023 08:10

Hocam 3 tam yılınız dolmadığı için siz eş durumu yapamazsınız. Sizin eş durumu hakkınız 2025 Şubatta

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