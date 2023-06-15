Emeklilik yaşı 50 ye düşebilir

Önceden, 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. Ancak, 2014 yılından itibaren yaş sınırı kademeli olarak artırıldığı için kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor..

EYT yasası çıktığında, bu kesimi ilgilendiren bir nokta eksik bırakılmıştı. Ancak hükümet, bu konuda adım atarak kısmi emeklilik şartlarını yürürlüğe koyacak..

Çalışanlar veya emekli adayları, kadınlarda 58 yaş sınırının 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırının 55'e düşürülmesi ve 3600 prim gün sayısını tamamlamaları durumunda emekli olabilecek..

https://www.ahaber.com.tr/?utm_source=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa&utm_medium=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa&utm_campaign=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa

Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:42.

Haber dün çıkmış. Ancak kadınlar erkeklere göre 5 yıl daha avantajlı gibi.

Polisler ile ilgili bir şey söylenmemiş. 55 yaştan aldığımız yıpranma çıkarılabilirse ancak bize yarar.

Biz zaten 55 yaşında emekli oluyoruz. Emeklilik yaşının 55 e düşürülmesinin normalde bize bir faydası yok. Emniyete has bir yasa yapmaları lazım.