Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 20:58
Emeklilik yaşı 50 ye düşebilir
Dün ATV'de haber yapıldı.Hükğmet üzerinde çalışıyor şeklinde.2000/2008 arası SGK girişi olanlar için yaş 55 e çekilicek şeklinde..bundurumda bizde 50 yaşında emekli olabilirmiyiz

Subutay0
Aday Memur
15 Haziran 2023 21:00
Umarım 2000 - 2008 arasına bi güzellik yaparlar..

inferno1981
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 21:32

Önceden, 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. Ancak, 2014 yılından itibaren yaş sınırı kademeli olarak artırıldığı için kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor..

EYT yasası çıktığında, bu kesimi ilgilendiren bir nokta eksik bırakılmıştı. Ancak hükümet, bu konuda adım atarak kısmi emeklilik şartlarını yürürlüğe koyacak..

Çalışanlar veya emekli adayları, kadınlarda 58 yaş sınırının 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırının 55'e düşürülmesi ve 3600 prim gün sayısını tamamlamaları durumunda emekli olabilecek..

https://www.ahaber.com.tr/?utm_source=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa&utm_medium=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa&utm_campaign=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa

Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:42.

Haber dün çıkmış. Ancak kadınlar erkeklere göre 5 yıl daha avantajlı gibi.

Polisler ile ilgili bir şey söylenmemiş. 55 yaştan aldığımız yıpranma çıkarılabilirse ancak bize yarar.

Biz zaten 55 yaşında emekli oluyoruz. Emeklilik yaşının 55 e düşürülmesinin normalde bize bir faydası yok. Emniyete has bir yasa yapmaları lazım.


inferno1981
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 21:37

EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik hakkı geldi. Kapsam dışında kalanlar ise kısmi emeklilik ve borçlanma formülleri ile emeklilik fırsatı yakaladı. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası sigortalılar yeni sistem ile birlikte kademeli emeklilik şartlarında yaşancak değişimler merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları!

.Çalışanlar veya emekli adayları, kadınlarda 58 yaş sınırının 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırının 55'e düşürülmesi ve 3600 prim gün sayısını tamamlamaları durumunda emekli olabilecek.

Ancak EYT'yi sağlayan işe giriş tarihine rağmen EYT'den yararlanamayan vatandaşlar ne yapacak? Bu noktada iki hususu ele alıyoruz.

.1- Hizmet Tespit Davası

Vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için günsüz girişlerinin olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Eğer çalışmanın 8 Eylül 1999 tarihinden önce gerçekleştiğinden eminseler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak arşiv kayıtlarını inceletebilirler. Böylelikle çalışma günlerinin kayıtlı olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekmektedir.

.2- Ödenmemiş Prim

Girişi yapılmış ancak primi ödenmemiştir. 4 aylık prim dönemi bordrosunda primin ödenmediği durumda, sigorta günü görünmez.

Sigorta gününün görünmediği durumda ise başlangıç olarak sayılmaz. Bu nedenle, 8 Eylül 1999'dan önce çalışma gerçekleşmiş olsa bile emeklilik hakkı elde edilemez. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için bu durum da bir anlam taşımaz.

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Ahaber sitesinde de böyle bir haber buldu. Polisler ile ilgili bir madde yok gibi. Bizi nasıl etkiler bilemiyorum.

50 yaşında bile olsa erken emekli olabilsek keşke. 55 yaş çok zor görünüyor.

Sağlık problemlerim şimdiden başıma dert açmaya başladı.

.


Ospina34
Şef
15 Haziran 2023 21:37
5 yıl yıpranma ile 50 yaşında emekli olabiliriz
inferno1981, Dün

Önceden, 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. Ancak, 2014 yılından itibaren yaş sınırı kademeli olarak artırıldığı için kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor..

EYT yasası çıktığında, bu kesimi ilgilendiren bir nokta eksik bırakılmıştı. Ancak hükümet, bu konuda adım atarak kısmi emeklilik şartlarını yürürlüğe koyacak..

Çalışanlar veya emekli adayları, kadınlarda 58 yaş sınırının 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırının 55'e düşürülmesi ve 3600 prim gün sayısını tamamlamaları durumunda emekli olabilecek..

https://www.ahaber.com.tr/?utm_source=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa&utm_medium=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa&utm_campaign=ahaberGALERIdetay_web_anasayfa

Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:42.

Haber dün çıkmış. Ancak kadınlar erkeklere göre 5 yıl daha avantajlı gibi.

Polisler ile ilgili bir şey söylenmemiş. 55 yaştan aldığımız yıpranma çıkarılabilirse ancak bize yarar.

Biz zaten 55 yaşında emekli oluyoruz. Emeklilik yaşının 55 e düşürülmesinin normalde bize bir faydası yok. Emniyete has bir yasa yapmaları lazım.


inferno1981
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 22:58

E yani hiç yoktan iyidir. Gönül isterdi ki eskiden olduğu gibi 20 yılı dolduran yıpranma ile birlikte emekli olabilsin.

Belki de olur belli olmaz 2028 de de seçim var. Seçim zamanları bir şeyler oluyor. Ama şimdiden twetter dan organizasyon yapıp desteklemek lazım.

EYT liler yıllarca uğraştı gösteri yaptı. Çabalamadan olmuyor demek ki.

Ospina34, Dün
5 yıl yıpranma ile 50 yaşında emekli olabiliriz

Fenerbahce19.07
Memur
15 Haziran 2023 23:19
2000-2008 arasi meslege giris sarti aranir mi yoksa sgk girisinin olmasi yeterli olur mu ? en son cikan eyt de nasil oldu acaba bilen var mi

Ospina34
Şef
15 Haziran 2023 23:53
SGK giriş şartı aranıyor

Forever58
Aday Memur
15 Haziran 2023 23:54

Kademe en çok 50 den başlamalı erkekler için. Şuan bu tür haberler ile nabız yoklanıyor :)


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
16 Haziran 2023 00:05

Emekli yaşı erkek kadın arasında 50-55 büyük bir makas

Erkek için 55 olursa maksimum 3 yıl yıpranmadan faydalanıldığı hesaba katılırsa polis için 52 yaşa çekilir,

Bayan için 50 olursa 47 ye çekilir.

Bir sonraki seçim çok şeye gebe hayırlısı olur umarım.


ATAERKIL34
Aday Memur
16 Haziran 2023 00:07

50 yaşına kadar polislikmi ? aslaa


unhappilybayburt
Memur
16 Haziran 2023 00:36

9000 prim dolduran emeklilik hakkı verilmeli 5000 6000 le emekli oldu 99 öncesi

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