Emeklilik yaşı 50 ye düşebilir

EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...
EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik hakkı geldi. Kapsam dışında kalanlar ise kısmi emeklilik ve borçlanma formülleri ile emeklilik fırsatı yakaladı. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası sigortalılar yeni sistem ile birlikte kademeli emeklilik şartlarında yaşancak değişimler merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları!
.Çalışanlar veya emekli adayları, kadınlarda 58 yaş sınırının 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırının 55'e düşürülmesi ve 3600 prim gün sayısını tamamlamaları durumunda emekli olabilecek.
Ancak EYT'yi sağlayan işe giriş tarihine rağmen EYT'den yararlanamayan vatandaşlar ne yapacak? Bu noktada iki hususu ele alıyoruz.
.1- Hizmet Tespit Davası
Vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için günsüz girişlerinin olup olmadığını kontrol etmelidirler.
Eğer çalışmanın 8 Eylül 1999 tarihinden önce gerçekleştiğinden eminseler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak arşiv kayıtlarını inceletebilirler. Böylelikle çalışma günlerinin kayıtlı olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekmektedir.
.2- Ödenmemiş Prim
Girişi yapılmış ancak primi ödenmemiştir. 4 aylık prim dönemi bordrosunda primin ödenmediği durumda, sigorta günü görünmez.
Sigorta gününün görünmediği durumda ise başlangıç olarak sayılmaz. Bu nedenle, 8 Eylül 1999'dan önce çalışma gerçekleşmiş olsa bile emeklilik hakkı elde edilemez. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için bu durum da bir anlam taşımaz.
-------------------------------------
Ahaber sitesinde de böyle bir haber buldu. Polisler ile ilgili bir madde yok gibi. Bizi nasıl etkiler bilemiyorum.
50 yaşında bile olsa erken emekli olabilsek keşke. 55 yaş çok zor görünüyor.
Sağlık problemlerim şimdiden başıma dert açmaya başladı.
.
EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...
EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik hakkı geldi. Kapsam dışında kalanlar ise kısmi emeklilik ve borçlanma formülleri ile emeklilik fırsatı yakaladı. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası sigortalılar yeni sistem ile birlikte kademeli emeklilik şartlarında yaşancak değişimler merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları!
.Çalışanlar veya emekli adayları, kadınlarda 58 yaş sınırının 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırının 55'e düşürülmesi ve 3600 prim gün sayısını tamamlamaları durumunda emekli olabilecek.
Ancak EYT'yi sağlayan işe giriş tarihine rağmen EYT'den yararlanamayan vatandaşlar ne yapacak? Bu noktada iki hususu ele alıyoruz.
.1- Hizmet Tespit Davası
Vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için günsüz girişlerinin olup olmadığını kontrol etmelidirler.
Eğer çalışmanın 8 Eylül 1999 tarihinden önce gerçekleştiğinden eminseler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak arşiv kayıtlarını inceletebilirler. Böylelikle çalışma günlerinin kayıtlı olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekmektedir.
.2- Ödenmemiş Prim
Girişi yapılmış ancak primi ödenmemiştir. 4 aylık prim dönemi bordrosunda primin ödenmediği durumda, sigorta günü görünmez.
Sigorta gününün görünmediği durumda ise başlangıç olarak sayılmaz. Bu nedenle, 8 Eylül 1999'dan önce çalışma gerçekleşmiş olsa bile emeklilik hakkı elde edilemez. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için bu durum da bir anlam taşımaz.
-------------------------------------
Ahaber sitesinde de böyle bir haber buldu. Polisler ile ilgili bir madde yok gibi. Bizi nasıl etkiler bilemiyorum.
50 yaşında bile olsa erken emekli olabilsek keşke. 55 yaş çok zor görünüyor.
Sağlık problemlerim şimdiden başıma dert açmaya başladı.
.