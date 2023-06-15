Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2023 21:01
Adalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır
Başka kurum bizim gibi çalışmaz ek ödeme ile bizim kadar maaş alır iş yükü dağlar kadar adı adalet bakanlığı olan kurum personeline bu adaletsizligi yapmamali

feridunemeksiz
Şef
15 Haziran 2023 22:22
Hangi işi ?

Murathan Deniz
Aday Memur
15 Haziran 2023 23:05
Manevi emeğinin asla ödenemeyecegi bu kurumda emeğin maddi boyutu ile seni zor hayat şartlarına bırakıyorlar adı : Adalet bakanlığı

cengzantunga
Memur
16 Haziran 2023 06:56
Varmı öyle bir sendika göstersene

Adliyeci
Şef
16 Haziran 2023 08:51

sendikala topu atıyoruz da kimde cesaret var iş bırakacak, adliyenin önüne inip basın açıklamasına korkuyoruz kaldı ki iş bırakılacak, sürekli sendika onu yapmadı bunu yapmadı, sen ne yapıyorsun asıl soru bu ?


mevzuatdelisi
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:30

İyi güzel de kim bırakacak Allah aşkına?

Adliyeler yönünden ele aldığımızda hakim/savcı ile çalışılması problem. Hepsi olmasa da birçoğu soruşturma açma derdinde. Çoğunluğunun memura destek vereceğini sanmıyorum. Destek vermeyip köstek oldukları zaman memurun aleyhine döner süreç. Ancak kamuoyunda ne zaman ''Yargı tıkandı, mahkemeler yürümüyor'' denilse bundan sadece hakim/savcı anlaşılıyor ve ''yargı mensupları ağır iş yükü ile çalışıyor, hakim/savcıların derhal özlükleri arttırılmalı'' deniliyor.

Cezaevleri yönünden zaten iş bırakılması mümkün değil. 7/24 aktif kurumlar cezaevleri. Geçtiğimiz senelerde Fransa'da cezaevi görevlileri grev ve iş bırakma eylemi yapmıştı. Gayet de talepleri karşılandı. Türkiye'de cezaevleri iş bırakma falan yapsa (mesela infaz koruma memurlarının sendika hakları bile yok malum) adamları topa tutarlar. Türkiye'de bürokrasi kendi memuruna hasım.

Adalet Bakanlığı merkez birimleri açısından zaten öyle bir durum mümkün değil. Ankara'da yerinden olmak istemeyen kimse meslektaşlarına destek vermez.

Gördüğüm kadarıyla bakanlıkta artık kronik sorun haline gelmiş sızlandığımız hususlar. Hayırlısıyla şu bakanlıktan gideceğim güne kadar devam. Sonrasında bu bakanlıkta çalışmaya devam etmek zorunda olan tüm arkadaşlara kolaylık ve sabır dilerim.


kamuz01
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:34

herkes iş bıraksa kimse bişey yapamaz ama 3 5 kişi iş bırakmaya kalkarsa soruşturmalar açılır ispanyada adamlar toplu olarak iş bırakma eylemi yapmış bizde yapabiliriz adliyeler ve cezaevleri

mevzuatdelisi, 10 dk. önce

İyi güzel de kim bırakacak Allah aşkına?

Adliyeler yönünden ele aldığımızda hakim/savcı ile çalışılması problem. Hepsi olmasa da birçoğu soruşturma açma derdinde. Çoğunluğunun memura destek vereceğini sanmıyorum. Destek vermeyip köstek oldukları zaman memurun aleyhine döner süreç. Ancak kamuoyunda ne zaman ''Yargı tıkandı, mahkemeler yürümüyor'' denilse bundan sadece hakim/savcı anlaşılıyor ve ''yargı mensupları ağır iş yükü ile çalışıyor, hakim/savcıların derhal özlükleri arttırılmalı'' deniliyor.

Cezaevleri yönünden zaten iş bırakılması mümkün değil. 7/24 aktif kurumlar cezaevleri. Geçtiğimiz senelerde Fransa'da cezaevi görevlileri grev ve iş bırakma eylemi yapmıştı. Gayet de talepleri karşılandı. Türkiye'de cezaevleri iş bırakma falan yapsa (mesela infaz koruma memurlarının sendika hakları bile yok malum) adamları topa tutarlar. Türkiye'de bürokrasi kendi memuruna hasım.

Adalet Bakanlığı merkez birimleri açısından zaten öyle bir durum mümkün değil. Ankara'da yerinden olmak istemeyen kimse meslektaşlarına destek vermez.

Gördüğüm kadarıyla bakanlıkta artık kronik sorun haline gelmiş sızlandığımız hususlar. Hayırlısıyla şu bakanlıktan gideceğim güne kadar devam. Sonrasında bu bakanlıkta çalışmaya devam etmek zorunda olan tüm arkadaşlara kolaylık ve sabır dilerim.

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