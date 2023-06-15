Adalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır

İyi güzel de kim bırakacak Allah aşkına?

Adliyeler yönünden ele aldığımızda hakim/savcı ile çalışılması problem. Hepsi olmasa da birçoğu soruşturma açma derdinde. Çoğunluğunun memura destek vereceğini sanmıyorum. Destek vermeyip köstek oldukları zaman memurun aleyhine döner süreç. Ancak kamuoyunda ne zaman ''Yargı tıkandı, mahkemeler yürümüyor'' denilse bundan sadece hakim/savcı anlaşılıyor ve ''yargı mensupları ağır iş yükü ile çalışıyor, hakim/savcıların derhal özlükleri arttırılmalı'' deniliyor.

Cezaevleri yönünden zaten iş bırakılması mümkün değil. 7/24 aktif kurumlar cezaevleri. Geçtiğimiz senelerde Fransa'da cezaevi görevlileri grev ve iş bırakma eylemi yapmıştı. Gayet de talepleri karşılandı. Türkiye'de cezaevleri iş bırakma falan yapsa (mesela infaz koruma memurlarının sendika hakları bile yok malum) adamları topa tutarlar. Türkiye'de bürokrasi kendi memuruna hasım.

Adalet Bakanlığı merkez birimleri açısından zaten öyle bir durum mümkün değil. Ankara'da yerinden olmak istemeyen kimse meslektaşlarına destek vermez.

Gördüğüm kadarıyla bakanlıkta artık kronik sorun haline gelmiş sızlandığımız hususlar. Hayırlısıyla şu bakanlıktan gideceğim güne kadar devam. Sonrasında bu bakanlıkta çalışmaya devam etmek zorunda olan tüm arkadaşlara kolaylık ve sabır dilerim.