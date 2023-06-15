KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Haziran 2023 21:03
Koruma ve güvenlik görevlisi
Merhabalar bir sorum olacak önlisans mezunuyum 74 kpss puanım var kimlik kartım inşallah Eylül Ekim gibi elime gececek bu puanla kamuya atanabilir miyim

armina45
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:07

Bakanlık olmasa da üniversitelere çok rahat atanirsin

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