Ücretli öğrt. olarak dışlanmış hissetmem

Şimdi hocam bende eskiden sen gibi hassastım,ince düşünceliydim..Hatta ilk defa öğretmenliğe sen gibi ücretli başladım senin hissettiğin gibi dışlanmış hissettim..Senin yaşadıklarına benzer şeyler yaşadım..Ama sonradan alıştım..Bir kere Mebde ince düşünceli hassas olursan adamı çok fena silkeliyorlar.. Velisi ayrı silkeliyor, öğrencisi ayrı silkeliyor,öğretmeni idarecisi ayrı silkeliyor..Bir süre sonra sende daha fazla silkelenmemek için ortama uyum sağlamak zorunda kalıyorsun..Mebde biraz duygusuz olman lazım..Şimdi sen şöyle düşünüyorsun haklı olarak, bir sene aynı ortamı paylaştık yedik içtik veda edeyim ayıp olmasın diye ya da içinden geldi..ama karşı tarafın zerre umursadığı yok inan..Hele idareci ise hiç yok .Bunun Senin ücretli olmanla da ilgisi yok..Kadrolu olsan da bir şey değişmeyecekti..Bunun bir sebebi de Öğretmenliğin doğası.Kimse kimseye muhtaç değil,kimsenin kimseye işi düşmüyor ihtiyacı yok.Diğer memurluklarda böyle değildir birbirinin işini birbirini görme idare etme durumu olduğu için birlik beraberlik biraz daha fazladır..Mebin ortamı maalesef daha acımasızdır..O yüzden benden sana bir abi tavsiyesi öğretmenliğe adım attığın anda çeşitli zorluklarla karşılaşacaksın mesela sınıf yönetiminde sıkıntı yaşadığın anlar olacak bunları sakın biz bu öğretmenle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor ona anlatayım rahatlıyayım tavsiye alayım diye düşünme, bütün okula yayar arkandan teneke çalıp eğlenirler Sınıfta ne yaşadıysan sınıfta kalır..Sana arada zarf atacaklardır, şu sınıf nasıl ben arada zorlanıyorum falan diye,bende bir sıkıntı yok de geç..Ya da bir veli geldi sana hakaret etti küfretti ya da saldırdı, Veliyi kameralı bir yere çekmeye bak.Yanındakilere sakın güvenme kimse şahit olmaz arkasını dönüp Gider üstüne seni suçlu çıkarırlar.. Kısacası Mebde duygusal,hassas olmamalı,hiç açık vermemeli, güçlü görünmek zorundasın..Yoksa işin çok zor

Şimdi hocam bende eskiden sen gibi hassastım,ince düşünceliydim..Hatta ilk defa öğretmenliğe sen gibi ücretli başladım senin hissettiğin gibi dışlanmış hissettim..Senin yaşadıklarına benzer şeyler yaşadım..Ama sonradan alıştım..Bir kere Mebde ince düşünceli hassas olursan adamı çok fena silkeliyorlar.. Velisi ayrı silkeliyor, öğrencisi ayrı silkeliyor,öğretmeni idarecisi ayrı silkeliyor..Bir süre sonra sende daha fazla silkelenmemek için ortama uyum sağlamak zorunda kalıyorsun..Mebde biraz duygusuz olman lazım..Şimdi sen şöyle düşünüyorsun haklı olarak, bir sene aynı ortamı paylaştık yedik içtik veda edeyim ayıp olmasın diye ya da içinden geldi..ama karşı tarafın zerre umursadığı yok inan..Hele idareci ise hiç yok .Bunun Senin ücretli olmanla da ilgisi yok..Kadrolu olsan da bir şey değişmeyecekti..Bunun bir sebebi de Öğretmenliğin doğası.Kimse kimseye muhtaç değil,kimsenin kimseye işi düşmüyor ihtiyacı yok.Diğer memurluklarda böyle değildir birbirinin işini birbirini görme idare etme durumu olduğu için birlik beraberlik biraz daha fazladır..Mebin ortamı maalesef daha acımasızdır..O yüzden benden sana bir abi tavsiyesi öğretmenliğe adım attığın anda çeşitli zorluklarla karşılaşacaksın mesela sınıf yönetiminde sıkıntı yaşadığın anlar olacak bunları sakın biz bu öğretmenle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor ona anlatayım rahatlıyayım tavsiye alayım diye düşünme, bütün okula yayar arkandan teneke çalıp eğlenirler Sınıfta ne yaşadıysan sınıfta kalır..Sana arada zarf atacaklardır, şu sınıf nasıl ben arada zorlanıyorum falan diye,bende bir sıkıntı yok de geç..Ya da bir veli geldi sana hakaret etti küfretti ya da saldırdı, Veliyi kameralı bir yere çekmeye bak.Yanındakilere sakın güvenme kimse şahit olmaz arkasını dönüp Gider üstüne seni suçlu çıkarırlar.. Kısacası Mebde duygusal,hassas olmamalı,hiç açık vermemeli, güçlü görünmek zorundasın..Yoksa işin çok zor