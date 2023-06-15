Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 21:03
Ücretli öğrt. olarak dışlanmış hissetmem

Herkese merhabalar, bu meslekte yeniyim ve ilk görev aldığım okulda bu dönem boyunca ücretli öğretmen olarak görev yaptım, fakat ben mi çok alınganım yoksa saçma bir konu mu olacak bilmiyorum, kadrolu/sözleşmeli olmadığım için kendimi okulda hep 2.planda olarak hissettim, bugün de şöyle bir olay oldu; normalde yarın karne günü okula gidecektim öğrencilerimle, diğer öğretmen abi ve ablalarımla görüşmek/vedalaşmak için fakat bugün okuldan çıkmadan müdüre soru sorduğumda bana "yarın da gelmeyebilirsin, işin bitti senin" tarzı cümleler söyleyince şevk filan kalmadı. Bunu normal olarak demedi, nasıl anlatsam çok af edersiniz "tamam hadi artık s...t git" tarzıydı. Bilmiyorum ben mi çok alınganım yoksa saçma bir konu mu bu veya mobbing dediğiniz böyle bir şey mi? sadece içimi dökmek istedim. iyi tatiller şimdiden herkese.


majesteleri7
Şef
15 Haziran 2023 21:10

Keşke bana da yarın gelme deseler


erdem.k88
Genel Müdür
15 Haziran 2023 21:32
Hocam bu sizin ücretli olup olmamanızdan ziyade idarecinizin insanlıktan nasibini almamış olmasından kaynaklanıyor. Üzülmeyin, emin olun size özel değil herkesle iletişimde problem yaşayan biridir.

Ahmet Kaleli
Şef
15 Haziran 2023 21:34

bize de yarın karneyi 2'de ver öğrenciyi gönder ama sen 18:20'den önce okuldan çıkamazsın diyorlar...

müdür konusuna gelince bana kafasında başka bir şey varmış da sizi hızlıca başından atmaya çalışmış gibi geldi, herkese karşı aynı tutumda olabilir, şahsi algılamayın


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
15 Haziran 2023 21:38
Şimdi hocam bende eskiden sen gibi hassastım,ince düşünceliydim..Hatta ilk defa öğretmenliğe sen gibi ücretli başladım senin hissettiğin gibi dışlanmış hissettim..Senin yaşadıklarına benzer şeyler yaşadım..Ama sonradan alıştım..Bir kere Mebde ince düşünceli hassas olursan adamı çok fena silkeliyorlar.. Velisi ayrı silkeliyor, öğrencisi ayrı silkeliyor,öğretmeni idarecisi ayrı silkeliyor..Bir süre sonra sende daha fazla silkelenmemek için ortama uyum sağlamak zorunda kalıyorsun..Mebde biraz duygusuz olman lazım..Şimdi sen şöyle düşünüyorsun haklı olarak, bir sene aynı ortamı paylaştık yedik içtik veda edeyim ayıp olmasın diye ya da içinden geldi..ama karşı tarafın zerre umursadığı yok inan..Hele idareci ise hiç yok .Bunun Senin ücretli olmanla da ilgisi yok..Kadrolu olsan da bir şey değişmeyecekti..Bunun bir sebebi de Öğretmenliğin doğası.Kimse kimseye muhtaç değil,kimsenin kimseye işi düşmüyor ihtiyacı yok.Diğer memurluklarda böyle değildir birbirinin işini birbirini görme idare etme durumu olduğu için birlik beraberlik biraz daha fazladır..Mebin ortamı maalesef daha acımasızdır..O yüzden benden sana bir abi tavsiyesi öğretmenliğe adım attığın anda çeşitli zorluklarla karşılaşacaksın mesela sınıf yönetiminde sıkıntı yaşadığın anlar olacak bunları sakın biz bu öğretmenle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor ona anlatayım rahatlıyayım tavsiye alayım diye düşünme, bütün okula yayar arkandan teneke çalıp eğlenirler Sınıfta ne yaşadıysan sınıfta kalır..Sana arada zarf atacaklardır, şu sınıf nasıl ben arada zorlanıyorum falan diye,bende bir sıkıntı yok de geç..Ya da bir veli geldi sana hakaret etti küfretti ya da saldırdı, Veliyi kameralı bir yere çekmeye bak.Yanındakilere sakın güvenme kimse şahit olmaz arkasını dönüp Gider üstüne seni suçlu çıkarırlar.. Kısacası Mebde duygusal,hassas olmamalı,hiç açık vermemeli, güçlü görünmek zorundasın..Yoksa işin çok zor

thejavacoder
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:38

Bu altın değerindeki önerileriniz için teşekkür ederim, kulağıma küpe ettim, çok güzel izah etmişsiniz.

Diğer cevap yazan hocalarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

crabnet355, Dün
Şimdi hocam bende eskiden sen gibi hassastım,ince düşünceliydim..Hatta ilk defa öğretmenliğe sen gibi ücretli başladım senin hissettiğin gibi dışlanmış hissettim..Senin yaşadıklarına benzer şeyler yaşadım..Ama sonradan alıştım..Bir kere Mebde ince düşünceli hassas olursan adamı çok fena silkeliyorlar.. Velisi ayrı silkeliyor, öğrencisi ayrı silkeliyor,öğretmeni idarecisi ayrı silkeliyor..Bir süre sonra sende daha fazla silkelenmemek için ortama uyum sağlamak zorunda kalıyorsun..Mebde biraz duygusuz olman lazım..Şimdi sen şöyle düşünüyorsun haklı olarak, bir sene aynı ortamı paylaştık yedik içtik veda edeyim ayıp olmasın diye ya da içinden geldi..ama karşı tarafın zerre umursadığı yok inan..Hele idareci ise hiç yok .Bunun Senin ücretli olmanla da ilgisi yok..Kadrolu olsan da bir şey değişmeyecekti..Bunun bir sebebi de Öğretmenliğin doğası.Kimse kimseye muhtaç değil,kimsenin kimseye işi düşmüyor ihtiyacı yok.Diğer memurluklarda böyle değildir birbirinin işini birbirini görme idare etme durumu olduğu için birlik beraberlik biraz daha fazladır..Mebin ortamı maalesef daha acımasızdır..O yüzden benden sana bir abi tavsiyesi öğretmenliğe adım attığın anda çeşitli zorluklarla karşılaşacaksın mesela sınıf yönetiminde sıkıntı yaşadığın anlar olacak bunları sakın biz bu öğretmenle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor ona anlatayım rahatlıyayım tavsiye alayım diye düşünme, bütün okula yayar arkandan teneke çalıp eğlenirler Sınıfta ne yaşadıysan sınıfta kalır..Sana arada zarf atacaklardır, şu sınıf nasıl ben arada zorlanıyorum falan diye,bende bir sıkıntı yok de geç..Ya da bir veli geldi sana hakaret etti küfretti ya da saldırdı, Veliyi kameralı bir yere çekmeye bak.Yanındakilere sakın güvenme kimse şahit olmaz arkasını dönüp Gider üstüne seni suçlu çıkarırlar.. Kısacası Mebde duygusal,hassas olmamalı,hiç açık vermemeli, güçlü görünmek zorundasın..Yoksa işin çok zor

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
15 Haziran 2023 23:24
Rica ederim.. son bir şey daha.. Asla Öğrencinin lafıyla hareket etmeyin..En iyi en güvendiğim öğrencim dediğiniz öğrenci bile yarın öbürgün sizi tanımayacaktır..Öğrenci sizin arkadaşınız değildir...Ayrıca derste öğrenciler şu hoca sizin hakkınızda şöyle şöyle dedi diye tüm sınıf bile aynı şeyi söylese, o an sınıfta o benim hakkımda nasıl öyle konuşurmuş o kim oluyor falan diye ortaya konuşmayın.Üstünü örtün geçin.Öğrenciler öğretmenler arasında laf taşımaya ve öğretmenleri birbirine düşürmeye bayılırlar..Arkanızdan o lafları söyleyen kişiye de sen Bana bunları bunları söylemişsin diye hışımla dalmayın..Bir kenara çekip sakince sorun.. Öğrencilerin dediği kadar olmadığı ortaya çıkacaktır..Öğrenciler bire bin katıp anlatır..Başka branşlar,başka öğretmenler,ve idare hakkında sakın öğrenciler yanında olumsuz değil tarafsız bile konuşmayın.. Tarafsız bir sözünüz size bin kat kötü konuşmuşsunuz gibi döner.. O öğretmeni sevmeseniz bile ögretmeniniz çok iyidir,idaremiz çok iyidir çocuklar deyin.. Ayrıca mesela öğrenciler sizden önce onları okutan zümrenizi size kötüleyeceklerdir, iyi anlatamıyordu, onu hiç sevmiyordu diyeceklerdir bu tuzağa düşmeyin müsade etmeyin..Ama emin olun öteki öğretmene de gidip yeni öğretmeni hiç sevmedik hiç güzel anlatamıyor diye çoktan demişlerdir..Her şey gönlünüzce olur umarım tedbiri elden bırakmayın..
thejavacoder, 11 saat önce

Bu altın değerindeki önerileriniz için teşekkür ederim, kulağıma küpe ettim, çok güzel izah etmişsiniz.

Diğer cevap yazan hocalarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.


thejavacoder
Aday Memur
15 Haziran 2023 23:48

bu meslek hayatımda hep bu yazdıklarınızı aklımdan geçireceğim, çok sağolun, bunlar çok kıymetli öğütler benim için

crabnet355, 10 saat önce
Rica ederim.. son bir şey daha.. Asla Öğrencinin lafıyla hareket etmeyin..En iyi en güvendiğim öğrencim dediğiniz öğrenci bile yarın öbürgün sizi tanımayacaktır..Öğrenci sizin arkadaşınız değildir...Ayrıca derste öğrenciler şu hoca sizin hakkınızda şöyle şöyle dedi diye tüm sınıf bile aynı şeyi söylese, o an sınıfta o benim hakkımda nasıl öyle konuşurmuş o kim oluyor falan diye ortaya konuşmayın.Üstünü örtün geçin.Öğrenciler öğretmenler arasında laf taşımaya ve öğretmenleri birbirine düşürmeye bayılırlar..Arkanızdan o lafları söyleyen kişiye de sen Bana bunları bunları söylemişsin diye hışımla dalmayın..Bir kenara çekip sakince sorun.. Öğrencilerin dediği kadar olmadığı ortaya çıkacaktır..Öğrenciler bire bin katıp anlatır..Başka branşlar,başka öğretmenler,ve idare hakkında sakın öğrenciler yanında olumsuz değil tarafsız bile konuşmayın.. Tarafsız bir sözünüz size bin kat kötü konuşmuşsunuz gibi döner.. O öğretmeni sevmeseniz bile ögretmeniniz çok iyidir,idaremiz çok iyidir çocuklar deyin.. Ayrıca mesela öğrenciler sizden önce onları okutan zümrenizi size kötüleyeceklerdir, iyi anlatamıyordu, onu hiç sevmiyordu diyeceklerdir bu tuzağa düşmeyin müsade etmeyin..Ama emin olun öteki öğretmene de gidip yeni öğretmeni hiç sevmedik hiç güzel anlatamıyor diye çoktan demişlerdir..Her şey gönlünüzce olur umarım tedbiri elden bırakmayın..

Yamyamav
Memur
16 Haziran 2023 00:01

Gereksiz abartmissiniz. Bence sizin çalıştığınız ortamlar sıkıntılıymis.

crabnet355, 10 saat önce
Rica ederim.. son bir şey daha.. Asla Öğrencinin lafıyla hareket etmeyin..En iyi en güvendiğim öğrencim dediğiniz öğrenci bile yarın öbürgün sizi tanımayacaktır..Öğrenci sizin arkadaşınız değildir...Ayrıca derste öğrenciler şu hoca sizin hakkınızda şöyle şöyle dedi diye tüm sınıf bile aynı şeyi söylese, o an sınıfta o benim hakkımda nasıl öyle konuşurmuş o kim oluyor falan diye ortaya konuşmayın.Üstünü örtün geçin.Öğrenciler öğretmenler arasında laf taşımaya ve öğretmenleri birbirine düşürmeye bayılırlar..Arkanızdan o lafları söyleyen kişiye de sen Bana bunları bunları söylemişsin diye hışımla dalmayın..Bir kenara çekip sakince sorun.. Öğrencilerin dediği kadar olmadığı ortaya çıkacaktır..Öğrenciler bire bin katıp anlatır..Başka branşlar,başka öğretmenler,ve idare hakkında sakın öğrenciler yanında olumsuz değil tarafsız bile konuşmayın.. Tarafsız bir sözünüz size bin kat kötü konuşmuşsunuz gibi döner.. O öğretmeni sevmeseniz bile ögretmeniniz çok iyidir,idaremiz çok iyidir çocuklar deyin.. Ayrıca mesela öğrenciler sizden önce onları okutan zümrenizi size kötüleyeceklerdir, iyi anlatamıyordu, onu hiç sevmiyordu diyeceklerdir bu tuzağa düşmeyin müsade etmeyin..Ama emin olun öteki öğretmene de gidip yeni öğretmeni hiç sevmedik hiç güzel anlatamıyor diye çoktan demişlerdir..Her şey gönlünüzce olur umarım tedbiri elden bırakmayın..
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