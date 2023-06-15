Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Haziran 2023 21:12
İl dışı kontenjanlarında artış olur mu?
Arkadaş EYT, 3600 ek gösterge ve bakanın değişmesi vb. nedenlerden dolayı il dışı kontenjanlarında sizce artış olur mu?

popcorn007
Daire Başkanı
15 Haziran 2023 22:59

Bence bu dönem bol bereketli bir tayin dönemi olacak. Yeni bakanımız bir güzellik yapacaktır il dışı tayinlerde.


HayatGüzeldi
Aday Memur
15 Haziran 2023 23:28
Umarım dediğiniz gibi olur hocam.
popcorn007, 11 saat önce

Bence bu dönem bol bereketli bir tayin dönemi olacak. Yeni bakanımız bir güzellik yapacaktır il dışı tayinlerde.


bulaşşıkk
Aday Memur
16 Haziran 2023 00:09

Olmaz


popcorn007
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 00:11

olmaz deme olur.

bulaşşıkk, 10 saat önce

Olmaz


HayatGüzeldi
Aday Memur
16 Haziran 2023 00:13
Benim de pek umudum yok. Umarım yanılırız
bulaşşıkk, 10 saat önce

Olmaz


lohehe
Aday Memur
16 Haziran 2023 01:58

yeni yeni alım yapılan branşlarda artış olmaz. anasınıfı, bilişim, rehperlik gibi gbii

ama sınıf öğrt. gibi eskiden beri yığılma olan alanlarda artış olur.

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