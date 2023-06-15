Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 21:29
Etimesgut MEM Promosyon İhalesi

6500 personelin olduğu Ankara Etimesgut Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyonunda en yüksek teklifi 15500 TL olarak veren bankalara ne denir ? birçok kurum 27-30 binlerde promosyon alırken ....

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