Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 21:31
YD Kararı Sonrası Maaş ve Özlük Hakları İadesi Hakkında

DMK 98/B maddesi nedeniyle ihraç edilme sebebiyle açmış olduğum iptal davasında Yürütmeyi Durdurma aldım. Personel daireden de aradılar tekrardan atamamı yapacaklar bu hafta içinde. Ben de haliyle arada geçen süre içinde geçen tüm haklarımı talep edeceğim, ancak kanun ve yönetmeliklerde YD kararı sonrası hakların geriye ödenmesiyle ilgili tam bir kanun maddesi arıyorum. Bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

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