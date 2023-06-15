Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2023 21:53
10 günlük çalışma ücretim eksik yattı
5 haziranda işe başladım 15 haziranda 10 günlük yatması gerekirken az yattı acaba neden

E.Kayı Han
Editor
15 Haziran 2023 22:41

Mutemet arkadaş giriş işlemi yaparken kıst maaş tikine işaret koymayı unutmuştur. Talep edin hesaplayıp yatırsın.

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