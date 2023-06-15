Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Haziran 2023 22:32
Memura bayramda 9 gun tatil olur polisede cakma 12/36 yi cok gorurler

İzmir pazartesiden itibaren çakma 12/36 ya geçiyor malesef bayramda bile rahat yok sağolsunlar.


selamlarmerhaba
Memur
15 Haziran 2023 22:36
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Şükür etmek lazım paramız yatıyor. Ayrıca 12/12 de olabilirdi. Çok şükür her zaman. Devletimiz sağ olsun önemli olan o.

m.kardes
Şube Müdürü
15 Haziran 2023 22:38

Sebep diğer memurların bayram tatili mi yani :(


Vegamanyak
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:50

Tabiki kardeşim devletimiz her daim var olsun ama iyi bir şekilde ilerlerken neden sebep yokken kötüye gitsin

selamlarmerhaba, 11 saat önce
Şükür etmek lazım paramız yatıyor. Ayrıca 12/12 de olabilirdi. Çok şükür her zaman. Devletimiz sağ olsun önemli olan o.

Vegamanyak
Aday Memur
15 Haziran 2023 22:51

Hayır tabikide sonuçta işlerine geldimi memursun işine gelmedimi polissin

m.kardes, 11 saat önce

Sebep diğer memurların bayram tatili mi yani :(


Beberuhi12
Yasaklı
16 Haziran 2023 00:46
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Yahu bir siktirin gidin işiniz gücünüz yatmak. Yatmaktan kalkıp çalışamıyorsunuz


kral122
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 00:56

Siktirol git bu forumdan lan durduğun yere dikerim seni selam verir durursun

Beberuhi12, 9 saat önce

Yahu bir siktirin gidin işiniz gücünüz yatmak. Yatmaktan kalkıp çalışamıyorsunuz


Beberuhi12
Yasaklı
16 Haziran 2023 00:58

Klavyeden yazarsın anca puşt oğlu puşt. Reelde ananı gözünün önünde sikerim gık diyemezsin

kral122, 9 saat önce

Siktirol git bu forumdan lan durduğun yere dikerim seni selam verir durursun


kral122
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 01:24

Senin gibi operasyon çocuklarını çok hadım etmişmişliğim var koçum şimdi git ananın yanına asabımı bozma bebe

Beberuhi12, 9 saat önce

Klavyeden yazarsın anca puşt oğlu puşt. Reelde ananı gözünün önünde sikerim gık diyemezsin


Beberuhi12
Yasaklı
16 Haziran 2023 01:31

Hesabıma gelen özel mesajlardan gördüğüm kadarıyla bazı şahıs ya da şahıslar tarafından forumun asker, avukat/savcı/hakim, polis bölümlerinde hesabıma girilerek hakaret ve küfürlerin edildiğini gördüm. Son 2 saattir bu şekilde forumda onlarca sayfada küfür edilmiştir. Bu durumu anladığım an hesabımın şifresini değiştirdim ve küfür edilen bütün sayfalara özür mesajını yazdıktan sonra hesabımı sileceğim. başta askerlerimize edilen ağır itham ve küfürlerden dolayı ve daha sonra bütün memurlarımdan şahsım adına özür dilerim. memurlar.net mesajları tek tek silmektedir.


kral122
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 01:31

Me zamana kadar çakma


MrGandalF
Memur
16 Haziran 2023 06:53

O mesajların hangi IP adresinden yazıldığı site kayıtlarında bulunur, inşAllah sen değilsindir..


casser1a
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 08:56
Biri seni bulup donuna sıçırtmış belli ki, hep aynı yalan klavye arkasından ana bacı kay sonra biri hesabıma girmiş de özür dile... Yok öyle polis sayfasında polise küfredecn bişi olmayacak sanacan öyle mi:))) adamı hadım ederler hadım
Beberuhi12, 8 saat önce

Hesabıma gelen özel mesajlardan gördüğüm kadarıyla bazı şahıs ya da şahıslar tarafından forumun asker, avukat/savcı/hakim, polis bölümlerinde hesabıma girilerek hakaret ve küfürlerin edildiğini gördüm. Son 2 saattir bu şekilde forumda onlarca sayfada küfür edilmiştir. Bu durumu anladığım an hesabımın şifresini değiştirdim ve küfür edilen bütün sayfalara özür mesajını yazdıktan sonra hesabımı sileceğim. başta askerlerimize edilen ağır itham ve küfürlerden dolayı ve daha sonra bütün memurlarımdan şahsım adına özür dilerim. memurlar.net mesajları tek tek silmektedir.

Toplam 12 mesaj

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