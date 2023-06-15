Memura bayramda 9 gun tatil olur polisede cakma 12/36 yi cok gorurler

Biri seni bulup donuna sıçırtmış belli ki, hep aynı yalan klavye arkasından ana bacı kay sonra biri hesabıma girmiş de özür dile... Yok öyle polis sayfasında polise küfredecn bişi olmayacak sanacan öyle mi:))) adamı hadım ederler hadım

Biri seni bulup donuna sıçırtmış belli ki, hep aynı yalan klavye arkasından ana bacı kay sonra biri hesabıma girmiş de özür dile... Yok öyle polis sayfasında polise küfredecn bişi olmayacak sanacan öyle mi:))) adamı hadım ederler hadım