Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 00:23
Eş durumu tayin iptali

Arkadaşlar merhaba, eş durumu tayinine başvurmuştum. ÇKYS ye düştüm. Ailevi sebeplerden dolayı atamayı iptal etmek istiyorum.Nasıl bir yıl izlemeliyim

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