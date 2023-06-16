Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 00:56
Yol harcırahı
Arkadaşlar eş durumu ile istanbuldan Ankara'ya eş tayini yaptım tek geldiğim için harcırahı tam mı alacağım yarım mı

Delikurt34
Aday Memur
16 Haziran 2023 03:20
Tam

GaZel.2309
Aday Memur
16 Haziran 2023 04:30
Ne zaman ckyse düştünüz

slmnsvn
Aday Memur
16 Haziran 2023 06:38

Eşiniz daha önce yol harcırahı kullandı mı? Yani aynı mahalden aynı mahale gelirken daha önce eşiniz kullandıysa sizinkinin katsayısı değişir.


Crnbuse
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:33

9 Haziran

GaZel.2309, 5 saat önce
Ne zaman ckyse düştünüz
Toplam 4 mesaj

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