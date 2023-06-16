KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Haziran 2023 01:32
Kaç puanla atanabiliriz

Merhaba bu sene ki ikm alımlarında 73 puanla 790 kişinin çağrıldığı mülakatda 785 inci olarak çağrıldım son sıralarda çağrılmış olmam kazanma şansımı düşürür mü atanma şansım var mıdır


cemcet661
Aday Memur
16 Haziran 2023 04:05
Düşürmez puanı çok yüksek olup mülakatta elenen var
Toplam 1 mesaj

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