KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Haziran 2023 01:36
Ne kadar Öğretim Görevlisi açığı varmış kardeşim

Resmi Gazeteye ne zaman girsem en az 2-3 yerden öğretim görevlisi alımı var bizden alım yok kaç zamandır. Anlaşılan, en azından merkezi alıma kadar bizden alım olmayacağa benziyor.


hanzel
Müsteşar Yardımcısı
16 Haziran 2023 05:19
Her yer üniversite köylere üniversite yapılmaya bile başlanır yakında ne bekliyordun ki
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