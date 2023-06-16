Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


16 Haziran 2023 01:38
Katılım Hikayesi ve Diyanet

Bir şekilde katılım bankalarına mahkum edilen görevlilerin haklarına giren kurum ne zaman vazgeçecek bu uygulamasından.

Dikkat edin kurum katılımla anlaştı katılım gitti yapıkrediden anlaştı ücretsiz paralarınızı çekebilirsiniz oradan diyorlar. Kuveyt yapıkrediden anlaşınca caiz müftülükler anlaşınca değil!!

Dİğer husus geçen katılım mesaj atıyor "Hediye (promosyon)" paranız yatırılmıştır. Şimdi sırf başına hediye eklesinler diye mi bunlara verildi maaş anlaşması?

Ya buyurun inceleyin katılım bankalarının normal bankalardan ne gibi farkı var? Kâr payı altında müslümanlardan daha fazla para alan bir sistem gibi işliyorlar.

Gerçi katılımla maaş anlaşması yaparak adeta çamaşır makinesine giren promosyon paraları diğer kurumlarda 25-30 bin iken çamaşır makinesinden 5 bin çıktı. Temizlendi tabi para çekti o arada ve adı "hediye" oldu.

Helaldir-Haramdır tartışmasına girmeye gerek yok. Ama şu yukarıda yazılanları okuduğunuzda ne denilmek istenildiğini gayet anlayacağınıza inanıyorum.

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