Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2023 01:52
Memur sen...
Memur senden hala istifa etmeyenler memur maaşlarından şikayetçi olmaya hakları yok.

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