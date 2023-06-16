İki polis ihrac edildi. Yazık

bu olayın doğruluğu ne derece bilmiyorum. sadece internetten araştırdım sadece yandaş koyu muhalif 2 gazete sanırım chp milletvekilinin açıklamasını istinaden yapılmış bir haber. Doğruluğu hakkında bilgimiz yok, basına tam olarak yayılmış değil, ancak eğer gazete yazıldığı gibi sadece durdurduğu için se çok yazık bunun vebalini herkes çeker, teşkilatta çalışacak polis bulamazlar, kimse kimseyi durdurmaz, olaya giden polis olayı sonlandırmayı sağlamaktan ziyade, bu olayı başıma bir şey gelmeden nasıl bitiririm derdine düşer. Ancak dediğim gibi konunun bu kadar basit bir olaydan ihraç olacağını sanmıyorum, farklı konu olup onu yansıtmamışta olabilirler, en azından olaydan kesin bilgisi olan, yada olay ilinde çalışan arkadaşlar vardır konu hakkında bizide bilgilendirirse seviniriz.