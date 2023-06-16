Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 02:09
İki polis ihrac edildi. Yazık

2 yıl önce Mersin de polise tükürüp hakaret eden akp milletvekili Zeynep Gül ile 2 polis memuru arasındaki olayda karar çıktı.

2 yıldır açıkta kalan polis arkadaşlar ihraç edilmiş.

Teşkilattaki yalaka polislere duyurulur.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
16 Haziran 2023 08:11
Doğru mu bu

reis73
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 08:58

bu olayın doğruluğu ne derece bilmiyorum. sadece internetten araştırdım sadece yandaş koyu muhalif 2 gazete sanırım chp milletvekilinin açıklamasını istinaden yapılmış bir haber. Doğruluğu hakkında bilgimiz yok, basına tam olarak yayılmış değil, ancak eğer gazete yazıldığı gibi sadece durdurduğu için se çok yazık bunun vebalini herkes çeker, teşkilatta çalışacak polis bulamazlar, kimse kimseyi durdurmaz, olaya giden polis olayı sonlandırmayı sağlamaktan ziyade, bu olayı başıma bir şey gelmeden nasıl bitiririm derdine düşer. Ancak dediğim gibi konunun bu kadar basit bir olaydan ihraç olacağını sanmıyorum, farklı konu olup onu yansıtmamışta olabilirler, en azından olaydan kesin bilgisi olan, yada olay ilinde çalışan arkadaşlar vardır konu hakkında bizide bilgilendirirse seviniriz.


aBBo
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:00
Twitter daki polis gruplarına düştü polis sayfaları paylaştı yazık olmuş , sebep olarak görüntüleri yaymak sanırım
Gydm, 2 saat önce
Doğru mu bu
Toplam 3 mesaj

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