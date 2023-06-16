Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 02:36
Sayın müdüre tayin için görüşe çıktım yardım

Merhabalar iyi akşamlar. Eşimin hamilelik durumu ve iş durumu ve ailemin deprem mazeretleri olmasına rağmen tayinimiz adıyaman iline çıktı. Bugün sayın müdüre 1 yıllık durdurma için görüşe çıktım. Gıyabında kesilmesini sürece biz ilişiği i kesmiyeceğiz dedi. Nasıl olur? Bakanlık gıyabından keser mi? Keserse ne zaman? Yardımcı olursanız sevinirim.


Ankaralımemur41
Aday Memur
16 Haziran 2023 02:49
Genel müdürlük yani ankara ilişik kesin bu adamın diye yazı yollarsa sayın müdür bişey yapamaz.Ama talimat gelmessede senin ilin ilişik kes demediği müddetçede kestirmez.Kısaca ankaraya bağlı

Soldierm
Genel Müdür
16 Haziran 2023 03:07

3310 okey verdi ise sıkıntı olmaz mazeretin bitene kadar Ankara dokunmaz hayırlısı olsun hakkında..en azından 1 yıl daha kalırsın seneye Allah kerim.

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