Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay



Kapalı
16 Haziran 2023 04:52
30/07/22 tarihli KHK ile ihraç olan polisler

İdare mahkesinden iade kararı alan devrelerim nasıl ilerliyor süreciniz? Benim karar duruşmam çok yakın bi tarihte. Çevrenizde hiç bizim durumumuzda olup da başlama yapan oldu mu? bir duyum falan?


aBBo
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:04
İdare Mahkemesi İade Kararı - https://forum.memurlar.net/konu/2450767 üstte ki gruba gel
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