Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2023 06:18
Temmuz maaşı

Temmuz ayında en düşük maaş evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 22.000 şeklinde alınacak mı yoksa ekime mi kaldı hala bu konuyu anlayamadım. Şayetbunu temmuzda vermezlerse maaşlarımıza ne kadar zam gelecek? Haziran ayı maaşım &#8453;20 vergi diliminde sendika kesintisiyle 15821 Tl. En düşük maaş 22.000 olursa benim maaşım 26-27 olur mu ?


asillord
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 06:38

https://forum.memurlar.net/konu/2540834/temmuz-zammi-tek-baslik-haricen-acilan-konular-kapatilacaktir.html

Tüm sorularının cevabı bu başlıkta.

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