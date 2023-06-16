Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 07:20
Güvenlik soruşturmam hala sonuçlanmadı
Arkadaşlar, 20 nisanda başvurumu tamamladığım gazi üni. Destek personeli başvurum hala sonuçlanmadı. Bu kadar uzun sürmesi normalmidir. Yardım ve destek olabilecekler iletişime geçerse çok memnun olurum.

armina45
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:05

Bayramdan sonraya bırakıyorlardir

Toplam 1 mesaj

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