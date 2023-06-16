Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Haziran 2023 08:07
Sözleşmeli personel atama başvurusu tarihim geçti yardım

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı sözleşmeli personel asil listesindeydim. Atama için ayın 13 üne kadar başvurmam gerekiyormuş ancak bundan haberim olmadığı için geçirdim. Haklarım yok mu oldu? (Bu iş benim için hayati önem taşıyan bir şey)

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