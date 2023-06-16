Sendikaların Tutumu Ne Olacak

Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22bin TL olacağı kesin ancak 16-22 bin TL arası değişen mesleklerin durumu ne olacak orası meçhul. Temmuz'da enflasyon oranı+%10 ve toplu sözleşmede herhangi bir kazanım elde edilmezse Sendikalar nasıl bir tutum sergileyecek?

Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22bin TL olacağı kesin ancak 16-22 bin TL arası değişen mesleklerin durumu ne olacak orası meçhul. Temmuz'da enflasyon oranı+%10 ve toplu sözleşmede herhangi bir kazanım elde edilmezse Sendikalar nasıl bir tutum sergileyecek?