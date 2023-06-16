Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2023 08:13
Sendikaların Tutumu Ne Olacak
Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22bin TL olacağı kesin ancak 16-22 bin TL arası değişen mesleklerin durumu ne olacak orası meçhul. Temmuz'da enflasyon oranı+%10 ve toplu sözleşmede herhangi bir kazanım elde edilmezse Sendikalar nasıl bir tutum sergileyecek?

doks
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 08:48

Twitter'dan bir kınama mesajı atarlar işte.

Toplam 1 mesaj

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