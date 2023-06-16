Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2023 08:42
En düşük memur maaşı 40 bin olmalı

Büro Emekçileri Sendikası, açlık ve yoksulluk sınırı açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Nisan 2023?de 12 bin 335 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı da 39 bin 652 liraya yükseldi.


doks
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 08:48

22 bine şükredenler var sen ne diyorsun?


EMRE YALCİN
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 09:00

22k olacak maaşlar şükredin biraz arkadaş. Düşünüyorum da ve evet düşünebiliyorum, bize bitmeyen maaş verecekler. 22k parayı sosyal olan bir memur bile bitiremez. Öyle bir para işte 22k. Yüce ulu başbuğ önderimiz der ve yapar.

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