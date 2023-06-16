Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 09:01
okullarda psikolog çalışabilirr mi

Aile bakanlığında kadrolu psikolog olarak çalışmaktayım kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum ancak formasyonum yok bu şekilde meb psikolog alabilir mi


Millennium
Şef
16 Haziran 2023 09:11

Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama nasıl öğrenciler için rehberlik servisi varsa bir dengi de öğretmenler için lazım okulda. İnsanı çıldırtıyorlar resmen, sonra gidip evdekilere patlıyorsun.

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