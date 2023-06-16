Mevuzata İlişkin

Merhabalar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda sözleşmeli personeller kadroya alındı. Kadroya alındığımız ilgili kanunda "Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar." ibaresi bulunuyor.

1- Bu ibareye göre dört yıl süre ile başka yere atanamıyor muyuz? Yani istifa etsek, sözleşmeli bir alıma başvuru yapabiliyor muyuz?

2- Sınavla başka bir üst kadroyu almamız halinde geçemiyor muyuz?

Bu ifadeden ne anlamalıyız.