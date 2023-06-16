Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 09:36
Mevuzata İlişkin

Merhabalar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda sözleşmeli personeller kadroya alındı. Kadroya alındığımız ilgili kanunda "Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar." ibaresi bulunuyor.

1- Bu ibareye göre dört yıl süre ile başka yere atanamıyor muyuz? Yani istifa etsek, sözleşmeli bir alıma başvuru yapabiliyor muyuz?

2- Sınavla başka bir üst kadroyu almamız halinde geçemiyor muyuz?

Bu ifadeden ne anlamalıyız.


MaRSoNNe
Aday Memur
16 Haziran 2023 15:57

Atamadan kastı, naklen atama yani 4 yıl dolmadan havuz tayini ile tayin isteyemezsin diyor..


professionalbro
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:55

Anladım, yani bu kanunla kadrolu olan personel, sözleşmeli alımlara başvurup kazanması durumunda kadrosundan istifa edip sözleşmeli alıma bekleme süresine tabii olmadan geçebilir değil mi?

MaRSoNNe, 7 saat önce

Atamadan kastı, naklen atama yani 4 yıl dolmadan havuz tayini ile tayin isteyemezsin diyor..

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