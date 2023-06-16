Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 09:44
Maaş sorunsalı
Arkadaşlar su an adliyede bi yazı işlerinde çalışan memur 19-20.000 tl maaş alıyor. Diğerleri ha keza aynı. Biz 2-3 yıl önce diğer memurlardan fazla alıyorduk. Ne oldu da şu an bizim önümüze geçtiler. Bilgisi olan var mı ?

selamlarmerhaba
Memur
16 Haziran 2023 09:55
Elhamdülillah maaşımız iyi. Şükür edin şükür. Ayrıca onlar otobüse ücretsiz binemiyor lafını yapıyorlar mı yapmıyorlar.

sdufizik
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:55
Ne mi oldu,mevcut hükümetin politikası bu yönde,zaten sayın cumhurbaşkanımız memuru yatan çalışmayan işe yaramayan bir grup olarak görüyor bugün bir ilçe Emniyet müdürü kendisine çay getiren işçi ile aynı maaşı alıyorsa yapılmak istenen bellidir,memur ücretleri 3 aşağı-5 yukarı birbirine yakın olacak,kendilerine yakın ballı koltuklarda oturanlar ise ballı maaşları almaya devam edecekler,bu ülkede eğitim almış,okumuş kendini geliştirmeye çalışmış insanların bu kadar değersizleştiği bir dönem olmamıştı,benim meslekte 12.yılım neyse ki daha önceden birşeylerin sahibi oldum,Yeni memur olan arkadaşlar karın tokluğuna çalışmaya devam etsin,bu mevcut düzende en az 10 yıl boşa kürek çekecekler belki kendilerine 2 teker 50 lik bir motosiklet alabilirler,fazla düşünmeyip günlük yaşasınlar,tabi artık kimse çalışmayan bir eşle de evlenemez,evlenirsede mevcut şartlarda aileden destek almazsa huzursuzluk başlar,ilçemde yeni başlayan memur arkadaşın ev kirasını babası ödüyor daha ne söyleyeyim.Köleleşmeye mahkumuz bu düzende,yanlış yola sapıp ihraç olan arkadaşlarda olacaktır,Allah kolaylık versin ne desek boş anlamayan büyük bir kitle var,bundan sonra gemisini yüzdüren Kaptandır.

police_eren
Memur
16 Haziran 2023 12:22

Diğer memurları bilmem ama polise değer verdikleri yok zaten.

sdufizik, Bugün
Ne mi oldu,mevcut hükümetin politikası bu yönde,zaten sayın cumhurbaşkanımız memuru yatan çalışmayan işe yaramayan bir grup olarak görüyor bugün bir ilçe Emniyet müdürü kendisine çay getiren işçi ile aynı maaşı alıyorsa yapılmak istenen bellidir,memur ücretleri 3 aşağı-5 yukarı birbirine yakın olacak,kendilerine yakın ballı koltuklarda oturanlar ise ballı maaşları almaya devam edecekler,bu ülkede eğitim almış,okumuş kendini geliştirmeye çalışmış insanların bu kadar değersizleştiği bir dönem olmamıştı,benim meslekte 12.yılım neyse ki daha önceden birşeylerin sahibi oldum,Yeni memur olan arkadaşlar karın tokluğuna çalışmaya devam etsin,bu mevcut düzende en az 10 yıl boşa kürek çekecekler belki kendilerine 2 teker 50 lik bir motosiklet alabilirler,fazla düşünmeyip günlük yaşasınlar,tabi artık kimse çalışmayan bir eşle de evlenemez,evlenirsede mevcut şartlarda aileden destek almazsa huzursuzluk başlar,ilçemde yeni başlayan memur arkadaşın ev kirasını babası ödüyor daha ne söyleyeyim.Köleleşmeye mahkumuz bu düzende,yanlış yola sapıp ihraç olan arkadaşlarda olacaktır,Allah kolaylık versin ne desek boş anlamayan büyük bir kitle var,bundan sonra gemisini yüzdüren Kaptandır.
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