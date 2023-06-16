Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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16 Haziran 2023 09:51
Maaş
11 yıllık öğretmenim dün yatan para net 12.007 TL yazıklar olsun...

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 09:53

Tayyip Erdoğan öğretmenleri sevmiyor, bunu kabullenin artık.

Hoş, memurları toptan sevmiyor.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
16 Haziran 2023 09:54
Hocam uzmanlık almadınız mı nasıl bu kadar düşük oluyor?

1Muallimbey
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:54
Yeni başvurabildim .. Ocak ta inşallah
şaşkın tarihçi, Bugün
Hocam uzmanlık almadınız mı nasıl bu kadar düşük oluyor?

1Muallimbey
Aday Memur
16 Haziran 2023 09:55
Vergi dilimine mi girdim acaba Haziran'da :((

TNR KIZILKALE
Şef
16 Haziran 2023 12:02
Rezalet bir para. Öğretmenin maaşı bu olur mu ya.

Argan35
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 12:30

8/1 4 yıllık öğretmen. 11.500 :D Yüksek lisans da var.

TNR KIZILKALE, 11 saat önce
Rezalet bir para. Öğretmenin maaşı bu olur mu ya.

morisco_1982
Şef
16 Haziran 2023 13:21
Ben uzmanım 17 bin o bile az kredi karti patladı limiti 60 bin
Argan35, 10 saat önce

8/1 4 yıllık öğretmen. 11.500 :D Yüksek lisans da var.


Fenciyi_M38
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 14:07

Uzman öğretmen olsaydı bile burada bahsi konu MAAŞ. Yani şu öğretmenlere yakıştıramıyorum maaş deyince bilmediklerinden mi yoksa övünmek için mi nedir ekders uzmanlık eş yardımı her şeyi katıp maaş diyorlar bunlar maaş felan değil. Sizler bile maaşınızı bilmezseniz işte öyle herkes 5 ay tatil yapıyoruz 30 bin alıyoruz sanarlar.

şaşkın tarihçi, Bugün
Hocam uzmanlık almadınız mı nasıl bu kadar düşük oluyor?

Demir Selçuk
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:15
Bence yanlış 16=binden aşağı öğretmen maaşı yoktur

235U
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 14:30

sencesi mi var

uzmanlık yok

15 yılı geçgin memurum meslek öğretmeniyim derece 2

aldığım 14.600 çocuk yardımı içinde

bilmeden sallamayın sencesi bencesi yok

bordro neyse o

yalan mı söyleyeceğiz

Demir Selçuk, 8 saat önce
Bence yanlış 16=binden aşağı öğretmen maaşı yoktur

Demir Selçuk
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:33
En az ek ders de 8 bin civarıdir hocam onuda yazsana
235U, 8 saat önce

sencesi mi var

uzmanlık yok

15 yılı geçgin memurum meslek öğretmeniyim derece 2

aldığım 14.600 çocuk yardımı içinde

bilmeden sallamayın sencesi bencesi yok

bordro neyse o

yalan mı söyleyeceğiz


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
16 Haziran 2023 15:09

Kadro derece 2'nin 1'i (2/1), uzman Öğretmenim. İki çocuk, eş çalışıyor, sendika var, bes var, haziran ayı net ödenen maaşım : 16.130 TL. Eee ayıptır loo! Doçentin 25-26 bin TL aldığı, profesörün 30-32 bin TL. aldığı yerde kamuda işçi olmak daha iyidir dostlar!?)))) Çok okuyup da ne yapacaksın yahu!?


235U
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 15:36

yatan ek dersim 3700 tl üstelik meslekçiyim

geçen ay 3000 yattı

önümüzdeki 3 ay hiç alamayacağım bile

şimdi ne diyeceksin bakalım demir efendi

Demir Selçuk, 8 saat önce
En az ek ders de 8 bin civarıdir hocam onuda yazsana

235U
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 15:42

işte memleketin en büyük sorunu bu

demir gibileri bilmeden benim maaşımı benden iyi bildiğine inanır

kahvedeki okeyciler generallerden iyi operasyon yürütür

köy bakkalı sanayi üretiminden bahseder

daha arazisini yarım randımanla eken köylü mehmet dayı akşam dostlar meclisşnde tcg anadoluya binip more adasına çıkarma yapıyordur

bırakın bu işleri

madem yüksek arkadaş benim maaşı yazarak yslan atmana gerek yok

ne iş yapıyırsun ne maaş alıyorsun söyle kendininkini söyle ya

bizde diyelim aha bu memurlukta olan çok alıyor

ysni illa benim maaşımla ilgili sallamasyo simülasyonlar oluşturmaya ne gerek var

Demir Selçuk, 8 saat önce
En az ek ders de 8 bin civarıdir hocam onuda yazsana

m6681
Aday Memur
16 Haziran 2023 15:43
Hocam boş teneke ses çıkarır. Bordoyu göstersen bile ona da bir laf yetistirir. Memlekette öğretmeni seven yok gibi
235U, 7 saat önce

yatan ek dersim 3700 tl üstelik meslekçiyim

geçen ay 3000 yattı

önümüzdeki 3 ay hiç alamayacağım bile

şimdi ne diyeceksin bakalım demir efendi


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
16 Haziran 2023 16:11
Bordroyu bile göstersen sahte der bu hıyarlar... Full ek ders alan sınıfçının bile aylığı 15 bin liraya geliyor.. Hiç bir vasfı olmayan lise mezunu yeğenim hiç bir vasıf özel yetenek ve çaba gerektirmeyen işinde, günde bir saat fazla çalışmayla 12 bin lira maaş alıyor.. Evine de beş dk.lık yerde çalışıyor..Yemek de veriyorlar üstüne..Sen köylere gide gele dur yol parası yemek parası cebinden ver zaten 12 binliraya geliyor aylığın..Başka sözüm yok hakim bey..

123987memur
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:43

aynı kurum temizlik işçisine bu ay 22.750 TL. yatırdı.


Yamyamav
Memur
16 Haziran 2023 16:50

Kardeşim ek ders fazla çalışma ucretidir. Her meslek grubu fazla çalışma için ek ücret alıyor. Ama öğretmenin ki itlere batıyor. Net maaş şu durumda 30bin olmalıdır. 22 bin zaten gelmeden eriyip gitti


Demir Selçuk
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:10
Ben öğretmen olmak için canımı bile verirdim be hocam niye öyle diyon. Eşim ücretli çalışıyordu inklap ilkokulunda ek dersleri ve bodrolari oradan biliyordum ne kadar maaş yattı.
m6681, 7 saat önce
Hocam boş teneke ses çıkarır. Bordoyu göstersen bile ona da bir laf yetistirir. Memlekette öğretmeni seven yok gibi

Hakan kayalı
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:14
Hayırdır hocam neden uzman olmayı tercih etmedin..?
235U, 8 saat önce

sencesi mi var

uzmanlık yok

15 yılı geçgin memurum meslek öğretmeniyim derece 2

aldığım 14.600 çocuk yardımı içinde

bilmeden sallamayın sencesi bencesi yok

bordro neyse o

yalan mı söyleyeceğiz

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