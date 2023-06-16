Bordroyu bile göstersen sahte der bu hıyarlar... Full ek ders alan sınıfçının bile aylığı 15 bin liraya geliyor.. Hiç bir vasfı olmayan lise mezunu yeğenim hiç bir vasıf özel yetenek ve çaba gerektirmeyen işinde, günde bir saat fazla çalışmayla 12 bin lira maaş alıyor.. Evine de beş dk.lık yerde çalışıyor..Yemek de veriyorlar üstüne..Sen köylere gide gele dur yol parası yemek parası cebinden ver zaten 12 binliraya geliyor aylığın..Başka sözüm yok hakim bey..

Bordroyu bile göstersen sahte der bu hıyarlar... Full ek ders alan sınıfçının bile aylığı 15 bin liraya geliyor.. Hiç bir vasfı olmayan lise mezunu yeğenim hiç bir vasıf özel yetenek ve çaba gerektirmeyen işinde, günde bir saat fazla çalışmayla 12 bin lira maaş alıyor.. Evine de beş dk.lık yerde çalışıyor..Yemek de veriyorlar üstüne..Sen köylere gide gele dur yol parası yemek parası cebinden ver zaten 12 binliraya geliyor aylığın..Başka sözüm yok hakim bey..