Psikiyatri B Aldım Sağlık Daire Ne Karar Verir?

Bakılır sisteme neden kullandığın sorulur.Uzman doktor bazen MMPİ testi yapıyor.Kronik nitelik kazanma ihtimali söz konusu olmadığına yada psikopatoloji bulunamazsa onay alırsın.Tutumun ve vereceğin cevap önemli.

Olumsuz alırsanda itiraz edersin hakem hastane tekrar kontrol eder.Tanın anksiyete olduğu için sorun yaşamazsın ama bipolar vb bir şey ise D E dilimi yazılıyor.Birde ilaç kullanım süresi baz alınıyor.6 aydan fazla kullanımlar emin değilim ama eleme veriliyor.

Bu konuda net bir bilgim yok ama ilaç kullanım süreside önemli yani.