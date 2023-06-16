KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 10:10
Psikiyatri B Aldım Sağlık Daire Ne Karar Verir?

Psikiyatriden geçen sene tam 1 yıl önce kullandığım ilaç için 2 yılı doldurmadığım için B yazdı ancak şu an için herhangi bir psikopatolojik bulgum olmadığını psikiyatrik yönden sağlam olduğumu yazdı Sağlık Daire ne gibi karar verebilir?


Baypar
Şef
16 Haziran 2023 15:09

Reis sağlık süreci bu kadar uzun olmaz hangi dönemdesin 29.Dönem eğitiminde bile.

Gelecek dönem için soruyorsan elenirsin.

Yönetmeliğe göre A dilimi aranmaktadır A dilimi içinde 2 yıl içerisinde tanın ilaç falan bulunmayacak.B dilimi verecektir


tbr12
Aday Memur
16 Haziran 2023 19:49
benim 2 yili doldur da gecti bile sınav kaygisiydi anksiyete diye geciyordu.. bi dahaki alımda bi sorun teşkil etmez herhalde değil mi?
Baypar, 8 saat önce

Reis sağlık süreci bu kadar uzun olmaz hangi dönemdesin 29.Dönem eğitiminde bile.

Gelecek dönem için soruyorsan elenirsin.

Yönetmeliğe göre A dilimi aranmaktadır A dilimi içinde 2 yıl içerisinde tanın ilaç falan bulunmayacak.B dilimi verecektir


Baypar
Şef
16 Haziran 2023 21:20

Bakılır sisteme neden kullandığın sorulur.Uzman doktor bazen MMPİ testi yapıyor.Kronik nitelik kazanma ihtimali söz konusu olmadığına yada psikopatoloji bulunamazsa onay alırsın.Tutumun ve vereceğin cevap önemli.

Olumsuz alırsanda itiraz edersin hakem hastane tekrar kontrol eder.Tanın anksiyete olduğu için sorun yaşamazsın ama bipolar vb bir şey ise D E dilimi yazılıyor.Birde ilaç kullanım süresi baz alınıyor.6 aydan fazla kullanımlar emin değilim ama eleme veriliyor.

Bu konuda net bir bilgim yok ama ilaç kullanım süreside önemli yani.

tbr12, 3 saat önce
benim 2 yili doldur da gecti bile sınav kaygisiydi anksiyete diye geciyordu.. bi dahaki alımda bi sorun teşkil etmez herhalde değil mi?
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