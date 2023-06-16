Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 10:12
En Düşük Memur Maaşı 25.300?

Memur sen en düşük memur maaşının 25300 olacağını söylemiş aslı var mıdır ?? Sizce mümkün mü?


Denizyigit7621
Aday Memur
16 Haziran 2023 10:30
16 yıllık memurum yüksek lisans mezunuyum 14 bin ilkokul mezunu çaycı 17 bin

feridunemeksiz
Şef
16 Haziran 2023 10:59
En düşük memur maaşı 25.300 olsun kendimi sınırsız banlıyorum

zorsevda
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 11:27

en düşük memur maaşı 22 000 tl. yada seyyanen 10 000 tl


34poseidon
Memur
16 Haziran 2023 11:37

memur sen 25300 demişse emin ol devlet 30 verecektir onlar 25300e çekmiştir.


hathat06
Şef
16 Haziran 2023 12:14

böyle bir şey var ise şu an 20 bin alan 1/1 derecedeki müdür de mi aynısını alacak :)


sphinx80
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:12
Sanırım

Kuruyemisci
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:09

sayın cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşı net 22.000 tl olacak demedi. en düşük kamu işçisinin altında kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz dedi. ve 22.000 tl yi bulacak dedi. bu ifade direk olarak 22.000 tl olacak anlamı taşımaz. şirketlerin % 50 ye varan indirim etiketi gibi düşünün. % 5 de var 10 da var 50 de var. bu da öyle. maaşlar 22.000 tl ye yaklaştırılacak. yani en düşük memur maaşı 10.600 lira ( destek personeli ) onların maaşı direk 22.000 olmayacaktır 16-17 bandında kalacaktır. onların maaşı zaten 22.000 olsa bizim bu sefer en az 26-27 almamız gerekir. böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum özellikle mehmet şimşek döneminde. bizim gibi 12-13 civarı alanların maaşı da 19-20 bandında kalır. ben seyyanen zamda beklemiyorum. çünkü iktidar buna ılımlı bakmıyor yapsa çoktan yapardı 3 yıldır makas farkı aldı başını gitti. emin olun seyyanen zam yapılsa yine en çok düşmanlığı memurlar yapar. biz şu kadar okuduk 2 yıl okuyanla aramızda maaş azaldı vs diye. çünkü bizde çekememezlik var. birbirimizin kuyusunu kazıp idarecilere yalakalık yapmaktan, sağa sola fitne sokarız. işçiler 20000 alıyormuş alır tabi. adamlar sessiz sedasız takılıyorlar biz daha mesai arkadaşımızı o açıkta çalışıyor ben kapalıda diye düşmanlık ediyoruz ne bekliyorsun ki ? bence direk % 45 zam verecekler herkese. ötesi hayal geliyor bana.


Kuruyemisci
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:13

bu seyyanen muhabbetine harbiden inanıyor musunuz? iktidar buna ılımlı bakmıyor ısrarla her yerde seyyanen muhabbetine inanan var. en düşük memur maaşı da olursa kanunla olacak meclisten geçerek. diğer türlü herkes yüzdelik zam alacak. yani kanunla en düşük bir miktar belirlenecek ve o alınacak. yani 10.000 - 15.000 alanların maaşı eşitlenecek. ben direk % 45 bekliyorum. seyyanene bu iktidar ılımlı baksa idi en düşük memur maaşı yerine seyyanen yapardı. en düşük memur maaşını belirleyerek yüksek prim yatıran ile en düşük primi yatıran kişiyi eşit yapıverdi. şimdide en düşük memur maaşı ile öğretmen, hemşire gibi 15-16 bandındaki maaşları da hizmetli maaşıyla eşitleyecek bu kadar basit bu benim öngörüm.

zorsevda, 11 saat önce

en düşük memur maaşı 22 000 tl. yada seyyanen 10 000 tl


Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:25

Bi defol git yalakalık yapma

Kuruyemisci, 2 saat önce

sayın cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşı net 22.000 tl olacak demedi. en düşük kamu işçisinin altında kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz dedi. ve 22.000 tl yi bulacak dedi. bu ifade direk olarak 22.000 tl olacak anlamı taşımaz. şirketlerin % 50 ye varan indirim etiketi gibi düşünün. % 5 de var 10 da var 50 de var. bu da öyle. maaşlar 22.000 tl ye yaklaştırılacak. yani en düşük memur maaşı 10.600 lira ( destek personeli ) onların maaşı direk 22.000 olmayacaktır 16-17 bandında kalacaktır. onların maaşı zaten 22.000 olsa bizim bu sefer en az 26-27 almamız gerekir. böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum özellikle mehmet şimşek döneminde. bizim gibi 12-13 civarı alanların maaşı da 19-20 bandında kalır. ben seyyanen zamda beklemiyorum. çünkü iktidar buna ılımlı bakmıyor yapsa çoktan yapardı 3 yıldır makas farkı aldı başını gitti. emin olun seyyanen zam yapılsa yine en çok düşmanlığı memurlar yapar. biz şu kadar okuduk 2 yıl okuyanla aramızda maaş azaldı vs diye. çünkü bizde çekememezlik var. birbirimizin kuyusunu kazıp idarecilere yalakalık yapmaktan, sağa sola fitne sokarız. işçiler 20000 alıyormuş alır tabi. adamlar sessiz sedasız takılıyorlar biz daha mesai arkadaşımızı o açıkta çalışıyor ben kapalıda diye düşmanlık ediyoruz ne bekliyorsun ki ? bence direk % 45 zam verecekler herkese. ötesi hayal geliyor bana.


System20
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 22:30
Kardeş sen Malatya'dan mısın ?
Abbas.KILKUYRUK2, 18 dk. önce

Bi defol git yalakalık yapma


Ale-Vi2362
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:41

bu kadar uzun yazıpta hiç bir şey anlatmayan üye.

Kuruyemisci, 2 saat önce

sayın cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşı net 22.000 tl olacak demedi. en düşük kamu işçisinin altında kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz dedi. ve 22.000 tl yi bulacak dedi. bu ifade direk olarak 22.000 tl olacak anlamı taşımaz. şirketlerin % 50 ye varan indirim etiketi gibi düşünün. % 5 de var 10 da var 50 de var. bu da öyle. maaşlar 22.000 tl ye yaklaştırılacak. yani en düşük memur maaşı 10.600 lira ( destek personeli ) onların maaşı direk 22.000 olmayacaktır 16-17 bandında kalacaktır. onların maaşı zaten 22.000 olsa bizim bu sefer en az 26-27 almamız gerekir. böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum özellikle mehmet şimşek döneminde. bizim gibi 12-13 civarı alanların maaşı da 19-20 bandında kalır. ben seyyanen zamda beklemiyorum. çünkü iktidar buna ılımlı bakmıyor yapsa çoktan yapardı 3 yıldır makas farkı aldı başını gitti. emin olun seyyanen zam yapılsa yine en çok düşmanlığı memurlar yapar. biz şu kadar okuduk 2 yıl okuyanla aramızda maaş azaldı vs diye. çünkü bizde çekememezlik var. birbirimizin kuyusunu kazıp idarecilere yalakalık yapmaktan, sağa sola fitne sokarız. işçiler 20000 alıyormuş alır tabi. adamlar sessiz sedasız takılıyorlar biz daha mesai arkadaşımızı o açıkta çalışıyor ben kapalıda diye düşmanlık ediyoruz ne bekliyorsun ki ? bence direk % 45 zam verecekler herkese. ötesi hayal geliyor bana.

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