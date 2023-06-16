En Düşük Memur Maaşı 25.300?

sayın cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşı net 22.000 tl olacak demedi. en düşük kamu işçisinin altında kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz dedi. ve 22.000 tl yi bulacak dedi. bu ifade direk olarak 22.000 tl olacak anlamı taşımaz. şirketlerin % 50 ye varan indirim etiketi gibi düşünün. % 5 de var 10 da var 50 de var. bu da öyle. maaşlar 22.000 tl ye yaklaştırılacak. yani en düşük memur maaşı 10.600 lira ( destek personeli ) onların maaşı direk 22.000 olmayacaktır 16-17 bandında kalacaktır. onların maaşı zaten 22.000 olsa bizim bu sefer en az 26-27 almamız gerekir. böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum özellikle mehmet şimşek döneminde. bizim gibi 12-13 civarı alanların maaşı da 19-20 bandında kalır. ben seyyanen zamda beklemiyorum. çünkü iktidar buna ılımlı bakmıyor yapsa çoktan yapardı 3 yıldır makas farkı aldı başını gitti. emin olun seyyanen zam yapılsa yine en çok düşmanlığı memurlar yapar. biz şu kadar okuduk 2 yıl okuyanla aramızda maaş azaldı vs diye. çünkü bizde çekememezlik var. birbirimizin kuyusunu kazıp idarecilere yalakalık yapmaktan, sağa sola fitne sokarız. işçiler 20000 alıyormuş alır tabi. adamlar sessiz sedasız takılıyorlar biz daha mesai arkadaşımızı o açıkta çalışıyor ben kapalıda diye düşmanlık ediyoruz ne bekliyorsun ki ? bence direk % 45 zam verecekler herkese. ötesi hayal geliyor bana.