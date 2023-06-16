Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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16 Haziran 2023 10:38
Kira Yardımı Hakkında En Güncel Bilgi

Memurlara vaat edilen kira yardımı konusunda Kabine?den karar çıktı. Memurlara kira yardımı düzenlemesi önümüzdeki hafta meclise gidiyor.

Seyhan Karaca?nın edindiği bilgilere göre memurlara kira yardımı konusu bugün yapılan kabine toplantısının da gündemindeydi. Sağlanacak olan kira desteği konusunda iki farklı formül önerildi. Ancak kabul edilen formülü sadece memurlarnedio öğrendi.

İşte memurlara kira yardımının ayrıntıları: Kaç lira ödenecek? Şartları neler olacak? Hangi memurlar alacak? Sözleşmeli memurlara alabilecek mi?

Memurlara yapılacak kira yardımında şehir planlaması yerine maaş katsayısı baz alınacak. Yani İstanbul?daki memur farklı Ankara?daki memur farklı ödeme almayacak.

Memurlara yapılacak kira yardımında şu an karar verilen rakam 3000 TL olarak belirlendi. Ancak toplu sözleşmelerde kira yardımı da zamlanacak.

657 Sayılı Devlet memurları kanununa tabii olan tüm memurlar bu yardımdan faydalanacak. Ancak kira yardımı için KBS?de açılacak bir bölüme aile yardımı bildirimi gibi kira yardımı bildirimi yapılacak.

Bildirimde evi var yok işaretlenecek ve muhasebat buna göre onaylayacak.

Evi olan (Kredi ile bile almış olsa) bu yardımdan faydalanamayacak.

kaynak : https://memurlarnedio.com/memurlara-kira-yardimi-kanun-teklifi-mecliste-detaylar-ortaya-cikti/


mmr-26
Aday Memur
16 Haziran 2023 10:46

çok ama çok saçma. bizde aynı maaşı alıp ev taksiti ödeyeceğim diye tatili falan geçtim memleketine gidemeyen de var, aldığı maaşı aynı gün yiyen günü gün eden kirada oturan da var. ayağını yorganına göre uzatmayana ödül sistemi bu.


Karizmaunl
Aday Memur
16 Haziran 2023 10:47

Adaletin olmadığı ülkede bizi yönetenlerden başka şekilde davranmaları beklenemezdi.


mmr-26
Aday Memur
16 Haziran 2023 10:52

lojmanda oturanlar hariç herkese verilmeli.


musa1992
Memur
16 Haziran 2023 11:02

en doğrusu bu lojmanda oturmak zaten ekstra yerine göre 4000-5000 tl kira yardımı demek

mmr-26, 12 saat önce

lojmanda oturanlar hariç herkese verilmeli.


mmr-26
Aday Memur
16 Haziran 2023 11:18

ben lojmanda oturuyorum aynen dediğiniz gibi kirada oturan mesai arkadaşlarıma göre 4-5 bin lira avantajım var.

musa1992, 12 saat önce

en doğrusu bu lojmanda oturmak zaten ekstra yerine göre 4000-5000 tl kira yardımı demek


satac123
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 11:46

Halihazırda kredi ödemesi devam eden memurlar da faydalanmalı.


hautenoir
Aday Memur
16 Haziran 2023 11:48

evi olan olmayan diye ayrım yapılırsa çok saçma olur, önünü alamazlar. herkes annesinin babasının üzerine geçirip alır.

ikinci saçmalık bu sefer memur adam ev alma niyetinden vazgeçer. bu da piyasaya kötü yansır. zaten alınabilecek bi durum pek yokken böyle bi karar bence hata olur.

kira yardımı doğu tazminatı gibi bi sistemle herkese yapılması daha adil olur.


İbrahim5506
Memur
16 Haziran 2023 11:59
Neden saçma olsun ki..Adam kendi evinde oturuyor ve kira vermiyorsa neden be hangi hakla faydalanacak bu uygulamadan
hautenoir, 11 saat önce

evi olan olmayan diye ayrım yapılırsa çok saçma olur, önünü alamazlar. herkes annesinin babasının üzerine geçirip alır.

ikinci saçmalık bu sefer memur adam ev alma niyetinden vazgeçer. bu da piyasaya kötü yansır. zaten alınabilecek bi durum pek yokken böyle bi karar bence hata olur.

kira yardımı doğu tazminatı gibi bi sistemle herkese yapılması daha adil olur.


cengiz2034
Aday Memur
16 Haziran 2023 11:59

kredi ödemesine yıllarımızı bağladık bu destekten en azından kredi bitene kadar bizlerde faydalanabilmeliyiz hak kaybına uğramak istemiyoruz


ysgreys
Aday Memur
16 Haziran 2023 12:01
Siz iflah olmazsınız yorumlara bak istiyorsunuz ki hep beraber dibi boylayalım paçalardan tutmaktan bıkmadınız

TakaNuri
Memur
16 Haziran 2023 12:10

Kira yardımı ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme ile netleşecek.


Uzman-karacalı
Şef
16 Haziran 2023 12:14

Bu tarz uyduruk sitelere itibar etmeyin. Kira yardımı kabinede gündeme gelmedi ve zaten bu imkansiz. Kira yardımı ağustos ayında imzalanacak toplu sözleşmede belli olacak. Zaten memursen ve kamusenin toplu sözleşme talepleri arasında tüm iller için kira yardımı talebi var.


Hunzah
Aday Memur
16 Haziran 2023 12:15

tapu masrafından haberin var mı?

hautenoir, 11 saat önce

evi olan olmayan diye ayrım yapılırsa çok saçma olur, önünü alamazlar. herkes annesinin babasının üzerine geçirip alır.

ikinci saçmalık bu sefer memur adam ev alma niyetinden vazgeçer. bu da piyasaya kötü yansır. zaten alınabilecek bi durum pek yokken böyle bi karar bence hata olur.

kira yardımı doğu tazminatı gibi bi sistemle herkese yapılması daha adil olur.


Anuşirvann
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 12:19

Yahu arkadaşlar hepiniz okumuş memur adamsınız. Kira yardımı kabinede gündeme gelmişse memur sen ve kamu sen neden yeni yapılacak toplu sözleşme taleplerinin içine kira yardımını koysun :))

Sadece tıklanma için her yalanı uyduran adı sanı belli olmayan öyle sitelerden medet beklemeyin.

Kira yardımını sendikalar talep edecek hükümet de verme taahhüdünde bulundu. İçeriğini ancak toplu sözleşmede görebiliriz.


r.diyojen
Daire Başkanı
16 Haziran 2023 13:14

Kiralar artacağı için sadece ev sahiplerinin sevineceği ucube bir sistem...


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
16 Haziran 2023 13:27

işte ben de bundan korkuyorum

bir işin içinde memnunsen ve kamu sen varsa

memur lehine hiç bir şey çıkmaz

Uzman-karacalı, 10 saat önce

Bu tarz uyduruk sitelere itibar etmeyin. Kira yardımı kabinede gündeme gelmedi ve zaten bu imkansiz. Kira yardımı ağustos ayında imzalanacak toplu sözleşmede belli olacak. Zaten memursen ve kamusenin toplu sözleşme talepleri arasında tüm iller için kira yardımı talebi var.


hautenoir
Aday Memur
16 Haziran 2023 13:46

niye olmasın? böyle zihniyet olmaz. evini almış alabilmek için uğraşmış veya miras kalmış kime ne?

o zaman arabası olana da ekstra para kesilsin. evi olan memur olamasın. böyle saçmalıklar daha çok sayabilirim. yanlış fikirler bunlar, bütüncül yaklaşım gerekir böyle durumlarda.

İbrahim5506, 11 saat önce
Neden saçma olsun ki..Adam kendi evinde oturuyor ve kira vermiyorsa neden be hangi hakla faydalanacak bu uygulamadan

hautenoir
Aday Memur
16 Haziran 2023 13:49

ne kadarmış? hadi 50 bin tl olsun. 1-2 senede alacağı parayla amorti eder. anlık düşünmeyin..

Hunzah, 10 saat önce

tapu masrafından haberin var mı?


debug
Genel Müdür
16 Haziran 2023 13:50

Benim babamların memlekette oturduğu ev benim üzerime... kendim kirada oturuyorum. Yan masada çalışan arkadaşın evi babasının üzerine kira ödemiyor. Şimdi o 3.000TL alacak ben alamayacağım öyle mi? Arıza çıkar o işten.


debug
Genel Müdür
16 Haziran 2023 13:55

var satış bedelinin %4'ü rayiç bedelden gösterirsin. o da ortalama bi ev için 200bin yani 8-10bin arası bişey çıkar. 6 ayda çıkartır parasını.

Hunzah, 10 saat önce

tapu masrafından haberin var mı?

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