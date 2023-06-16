Kira Yardımı Hakkında En Güncel Bilgi

Memurlara vaat edilen kira yardımı konusunda Kabine?den karar çıktı. Memurlara kira yardımı düzenlemesi önümüzdeki hafta meclise gidiyor.

Seyhan Karaca?nın edindiği bilgilere göre memurlara kira yardımı konusu bugün yapılan kabine toplantısının da gündemindeydi. Sağlanacak olan kira desteği konusunda iki farklı formül önerildi. Ancak kabul edilen formülü sadece memurlarnedio öğrendi.

İşte memurlara kira yardımının ayrıntıları: Kaç lira ödenecek? Şartları neler olacak? Hangi memurlar alacak? Sözleşmeli memurlara alabilecek mi?

Memurlara yapılacak kira yardımında şehir planlaması yerine maaş katsayısı baz alınacak. Yani İstanbul?daki memur farklı Ankara?daki memur farklı ödeme almayacak.

Memurlara yapılacak kira yardımında şu an karar verilen rakam 3000 TL olarak belirlendi. Ancak toplu sözleşmelerde kira yardımı da zamlanacak.

657 Sayılı Devlet memurları kanununa tabii olan tüm memurlar bu yardımdan faydalanacak. Ancak kira yardımı için KBS?de açılacak bir bölüme aile yardımı bildirimi gibi kira yardımı bildirimi yapılacak.

Bildirimde evi var yok işaretlenecek ve muhasebat buna göre onaylayacak.

Evi olan (Kredi ile bile almış olsa) bu yardımdan faydalanamayacak.

kaynak : https://memurlarnedio.com/memurlara-kira-yardimi-kanun-teklifi-mecliste-detaylar-ortaya-cikti/