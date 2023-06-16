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Editörler : enginkrtpalex 10


16 Haziran 2023 10:45
Süper lig ve TFF 1. Ligdeki taraftarsız , stadsız boş takımlar futbolumdaki az olan kalite seviyesin
Spor, futbo

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Süper Lig Tahmin Yarışması Final ve 3.lük Tahminleri

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