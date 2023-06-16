Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 11:00
Eş durum tayini

Eşi̇m sağlik bakanliğinda çalişiyor hemşi̇re olarak bende adalet bakanliğinda çalişiyorum i̇ki̇mi̇z de hem kadrolu hemde 3 senemi̇zi̇ doldurduk eşi̇m karaman da bende i̇zmi̇r de görev yapiyoruz eşi̇m i̇zmi̇re gelmek i̇çi̇n di̇lekçe verdi̇ 18 mayista ama şu bölge muhabbeti̇ tutmuyor bu sebepten tayi̇ni̇ olumsuz olan var mi veya tayi̇n olumlu olur mu ?


Mehmet4807
16 Haziran 2023 17:59
Selamün aleyküm hemen hemen aynı durumdayız. Ben size bugün öğrendiğim bir bilgiyi söyliyim. Sağlık Bakanlığı Adalet Bakanlığından bir yazı istemiş bizim yazı Sağlık bakanlığına ulaşmış yarın kurul toplanacakmış. Önümüzdeki haftaiçi açıklanırmış. (Duyum)

koralin
Aday Memur
16 Haziran 2023 18:24

hocam kurul diye bir şey yok , dilekçenizi açan ilk memur kararı verip imzaya yolluyor.

Mehmet4807, 5 saat önce
Selamün aleyküm hemen hemen aynı durumdayız. Ben size bugün öğrendiğim bir bilgiyi söyliyim. Sağlık Bakanlığı Adalet Bakanlığından bir yazı istemiş bizim yazı Sağlık bakanlığına ulaşmış yarın kurul toplanacakmış. Önümüzdeki haftaiçi açıklanırmış. (Duyum)

Mehmet4807
16 Haziran 2023 18:25
Peki adalet bakanlığından istediği yazı ne acaba? Biliyormusunuz?
koralin, 4 saat önce

hocam kurul diye bir şey yok , dilekçenizi açan ilk memur kararı verip imzaya yolluyor.

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