Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


16 Haziran 2023 11:16
telefon öneri alabilir miyim?

Beyler oğluma telefon alacağım hediye, şöyle şarjı hemen bitmeyen şık gösterişli bir model olsun istiyorum ama tabi bütçeyide zorlamasın sizlerden öneri alabilir miyim?


superbery
Aday Memur
16 Haziran 2023 12:05

düşüneceğiniz tek marka xiaomi olsun eğer bütçeyi özelden msjnatarsanız yardım ederim


dijitalmemur
Aday Memur
16 Haziran 2023 12:20

Ustam ben daha yeni Casper VIA X30 Plus aldım cihaz kasılmadan takılmadan çok başarılı şekilde çalışıyor. Tasarımı ekran kalitesi çok iyi. batarya zamanla düzeni oturuyor gayet yeterli telefonu elinden düşürmeyen biri olarak söylüyorum bir günü cok rahat çıkardı bu modeli düşünebilirsin fiyatda f/p.


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16 Haziran 2023 17:00

bütçen okeyse Apple al kurtul, yıllardır tek bir sorun yaşamadan kullanıyorum


superbery
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:21

casper vestel gibi telefonlar sizi 6 ay 1 yıl kadar stabil götürür sonrası pişmanlık


dertliyimkederliyim
Aday Memur
16 Haziran 2023 19:34
Redmi Note 10 pro 256 GB çok sağlam telefon
Toplam 5 mesaj

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