Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 11:27
Ebys

Ilisik kesmeden ebys temizlensin deniliyor temizlemesek ne olur ben calistigim noktada polnet pc yok iyice birikti binlerce ebys var izinli gunumdemi temizleyecem bunlari


cimbom6028
Şef
16 Haziran 2023 11:30
Bahanelerinde haklisin, çalıştığın yerde ebys evraklarıni inceleyip dosyasına kaldirman için uygun şartların temin edilmesi gerekiyor, Temizlemezsen ne olur ilişigini kesmez şube müdürünün vb.

kral122
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 11:55

İlişik kesemezsin bizim bir arkadaş nir günde kesmek için uyumadan 3000 ebys boşattı


police_eren
Memur
16 Haziran 2023 12:20

Tıklayıcı programı var çoğu yerde.İs yerindeki bürocuya ver temizlesin otomatik


farukaydogan
16 Haziran 2023 12:23

Tinytask programını internetten temmin et Flash Diske at, o halleder, kurulumsuz basit bi program.


m.kardes
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 13:16

Geçen sene Yüksekova'dan ilişik keserken bize de herkes EBYS temizlesin diyolardı. Temizledikten sonra kesmişlerdi milletin ilişiğini


Conkiponki
Memur
16 Haziran 2023 22:11

Mouseclick programı indir. Ortalama 1 tanayi 2 saat demez

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminMesleği bırakmakİstihdam yerlerini açıklayan illerTemmuzda zam yokİstanbul kadrosuna 6 bin tlKhk ile ihraç olan polis (memurların) emekli maaş ve ikramiyeleri2. Şark MağdurlarıEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 yüksek gerilim 2 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 4 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 3 kalite yaşam tarzıdır 2 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 2 aşiret 2 En sevdiğiniz hayvan 7 Bugün olanlar 1 sürü psikolojisi 3

Son Haberler

Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonu: 4 tutuklamaIsparta'daki ev yangınında 1 kişi öldü24 yaşındaki kadın avukatı öldüren zanlı tutuklandıSağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurası yayımladıAfyonkarahisar'da belde belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor