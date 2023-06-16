Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 11:45
Sertifika ile atanma

merhaba ben iki yıllık lojistik mezunuyum TDS sertifikamı almıştım KPSS ile devlete atanabilir miyim ön lisans dan


Nagihan yılmaz
Şef
16 Haziran 2023 14:42
Artık o bölümün mezunlarını istiyorlar.O sertifika özelde işe yarar.

tıbbisekreter.
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:05

Tabi ki atanamazsın sertifika ile memur mu olunur.

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