Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 11:52
Ckys bekleyenler

23/5 atandim.Ben hala düşmedim zimmete düşen varmı?


Tıbbi. Sekre
16 Haziran 2023 12:44

Hayır. Bekliyorum.


Mehmet4807
16 Haziran 2023 15:40
Eşim 17 mayısta eş durumu için dilekçe verdi. Sonuç hala belli değil bizden sonra dilekçe verenlerden tayini çıkanlar oldu. Neye göre çkys ye düşüyor bu atamalar? Bilen birisi söylesin lütfen. Ayrıca Sağlık bakanlığı hemşire atama birimi çalışanlarını da buradan kınıyorum. Telefonları açmıyorlar. Bilerek bakmıyorlarsa hakkımız helal değildir.

Mehmetölmez44
16 Haziran 2023 17:02

çkys düşmeler olmuş bugün var mı hala düşmeyen ?


Tıbbi. Sekre
16 Haziran 2023 17:09

Ben düşmedim hala


TdsAdanalı
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:49

Bende düşmedim


merallll42
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:01
Açıklama yapmak içi Bi sureleri varmi? Yoksa ucu açık belirsiz süre mi bu ckys muaammasi bilen yazabilir mi
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