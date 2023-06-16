Ckys bekleyenler

Eşim 17 mayısta eş durumu için dilekçe verdi. Sonuç hala belli değil bizden sonra dilekçe verenlerden tayini çıkanlar oldu. Neye göre çkys ye düşüyor bu atamalar? Bilen birisi söylesin lütfen. Ayrıca Sağlık bakanlığı hemşire atama birimi çalışanlarını da buradan kınıyorum. Telefonları açmıyorlar. Bilerek bakmıyorlarsa hakkımız helal değildir.

Eşim 17 mayısta eş durumu için dilekçe verdi. Sonuç hala belli değil bizden sonra dilekçe verenlerden tayini çıkanlar oldu. Neye göre çkys ye düşüyor bu atamalar? Bilen birisi söylesin lütfen. Ayrıca Sağlık bakanlığı hemşire atama birimi çalışanlarını da buradan kınıyorum. Telefonları açmıyorlar. Bilerek bakmıyorlarsa hakkımız helal değildir.