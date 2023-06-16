Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 11:54
Amasya İstihdam
Ne zaman açıklanır arkadaşlar, ev fiyatları her geçen gün artıyor

Ssimyaci
Aday Memur
16 Haziran 2023 13:51
?

polis21210
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:15

geçen son son açıklanan 5 ilden birisiymiş amasya bende sabırsızlıkla bekliyorum


polis21210
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:17

geçen sene


Ssimyaci
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:19
Alt tarafı 50-100 kişi atanmıştır
polis21210, 8 saat önce

geçen son son açıklanan 5 ilden birisiymiş amasya bende sabırsızlıkla bekliyorum


polis21210
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:21

hiç sorma, bazen anlamak zor teşkilatı

Ssimyaci, 8 saat önce
Alt tarafı 50-100 kişi atanmıştır

Ssimyaci
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:12
Aynen
polis21210, 8 saat önce

hiç sorma, bazen anlamak zor teşkilatı

Toplam 6 mesaj

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