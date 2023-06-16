Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

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16 Haziran 2023 11:59
İstanbul kadrosuna 6 bin tl

Geçenlerde yattığı gibi haziran ya da temmuz ayı içerisinde de 6 bin yatacak. Her 4 ayda bir devam edecek. Hayırlı olsun inşallah


selamlarmerhaba
Memur
16 Haziran 2023 12:06
4 ayda bir güzel para elhamdülillah çok iyi

police_eren
Memur
16 Haziran 2023 12:16
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Diğer illerin suçu ne?


Joplu Çoban
Aday Memur
16 Haziran 2023 12:38
4 mü 6 mı reis kaynak nedir?

Y0KARTIK
Aday Memur
16 Haziran 2023 12:46

Niye her ay değilde 4 ayda bir


Yukatuman
Şef
16 Haziran 2023 12:48

Kesin mi kardesm bizi umutlandırma.Ha isyanbulun özelliği ne diyen arkadasm burda kira 13 bin 1+0 evler 7,8 bnden başlıyor


onur44222
Memur
16 Haziran 2023 13:09
Çok istiyorsan sana da yatmasını bi dilekçe ile istanbula tayin iste. İstanbulda zaten açık var havada kapar seni
police_eren, 10 saat önce

Diğer illerin suçu ne?


reis73
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 13:45

İstanbulda görev yapan kardeşlerimizin hakkıdır. Hakkı bu para dahada fazla verilip diğer büyükşehirlere biraz daha az olmak üzere yaygınlaştırılmalı, Ama istanbul en fazla alan il olmalı, istanbulda çalışmıyorum, ama yine söylüyorum istanbul az bile alıyor, arkadaşlar güle güle harcasın


Büşbüş91
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:08

Biz ona bizim suçumuz ne diyoruz kardeşim. Maaş komple kiraya gidiyor. Diğer iller izin gününde evinde keyif yaparken burdakilerin 1 ay izin kapalı çalıştığı oluyor.

police_eren, 10 saat önce

Diğer illerin suçu ne?


kaptan34m
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 14:09
Hatta terör tazminatı bile fulden full almalı İstanbul da yaşam zor

Bugid
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:14
Buyur istanbula gel
police_eren, 10 saat önce

Diğer illerin suçu ne?


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 14:47
Yine başladılar istanbulu kıskanmaya
police_eren, 10 saat önce

Diğer illerin suçu ne?


KingİsBorn
Aday Memur
16 Haziran 2023 15:03
İstanbul'da çalışan arkadaşların hakkıdır hatta az bile veriyorlar

police_eren
Memur
16 Haziran 2023 15:11

Sizin gibiler ile aynı teşkilatta olduğum için utanıyorum. 2005-2008 yılları arasında çalıştım. Ne terör parası vardı ne de şu anda ki gibi verilen para.Kiram ise maaşının neredeyse yarısıydı. Demek istediğim sadece İstanbul da mı yüksek kiralar sadece orada mı hayat pahalı

onur44222, 10 saat önce
Çok istiyorsan sana da yatmasını bi dilekçe ile istanbula tayin iste. İstanbulda zaten açık var havada kapar seni

Polistirmeslegim
Aday Memur
16 Haziran 2023 15:26
İstanbul'a gel bilader o zaman
police_eren, 10 saat önce

Diğer illerin suçu ne?


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 15:31
Ben demiştim 7 bin lira verildiğinde her 6 ayda bir verilmesi düşünülüyor diye

tilkiandrei
Memur
16 Haziran 2023 15:36
Ulan Diğer 80 ili topla bir Istanbul yapmaz Usak ta Yozgat ta yatanlar kendini İstanbulla kıyaslıyor yazilar olsun
police_eren, 10 saat önce

Diğer illerin suçu ne?


Soldierm
Genel Müdür
16 Haziran 2023 15:38

Kimse kusura bakmasın diğer illerin suçu ne diyen adama ben meslektaşım gözüyle bakmam 6 senem geçti İstanbulda ,ordan ayrıldıktan sonra gençleştim çalışmayan bilmez Allah yardımcıları olsun onlara bana verdikleri maaşın 2 katını da verseler helali hoş olsun derim ayıptır İsyanbulllll sınırını çıktıktan sonra Gebze, bolu vs yazıyor ya işte o tabelalardan sonra bütün memleketler polislik yapmıyor hepimiz memuruz onlar polisler arada böyle bir fark var saygı duyun EGM en pozitif ayrımcılığı İstanbula göstermelidir....


Soldierm
Genel Müdür
16 Haziran 2023 15:41

Eren kardeş senin yazdığını daha sonradan fark ettim kusura bakma lütfen... yanlış anlaşılmış evet pahalılık var Anadoluda da artık kiralar uçtu maalesef ama işte görev yoğunluğu vs işin içine girince İstanbula ekstra bir şey yapılmalıdır ha hepimiz evimize ekmek götürmek zorundayız maaşlar komik kaldı bu konularda hem fikiriz lakin senin ifaden biraz yanlış anlaşılmaya müsait ben de yanlış anladım tekrar yorumlara bakınca fark ettim bunu cuman mübarek olsun selametle gardasim....


esasli2626
Aday Memur
16 Haziran 2023 15:42

Benim meslektaşlarıma herşeyin en iyisi en güzeli yakişir ananızın ak sütü kadar helaldir keşke her ay yatsa heryerde geçim zor ama İstanbul'da çok daha zor Allah yar ve yardımcınız olsun Ayağınıza taş dahi değmesin


Demir355
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:33
polis kardeşlerimiz 3-4 bin lira için tartışacak duruma düşmemelidir. Polisin maaşları enaz 30-35 bin TL bandına acil çekilmelidir. istanbulda 10-15 bin lira olmuş kiralar. bu rakamın yarısı kadarda kira yardımı yapılmalıdır. diğer büyğk şehirlere 3-5 bin arası bu kira yardımı olabilir. hakkari şırnak istanbul vs iller sürekli taltifle ödüllendirilmelidir. devletin silahlı gücü kamu işçilerinin çok üstünde maaaş almalıdır.
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