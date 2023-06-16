Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 12:43
Orjinal 12/36dan çakma 12/36 ya Geçen il var mı pazartesiden itibaren

ORJİNAL 12/36DAN ÇAKMA 12/36 YA GEÇEN İL VARMI PAZARTESİDEN İTİBAREN


Deli-Kurt2017
Şef
16 Haziran 2023 12:51

Keşke çakma 12/36 olsa onu bile arıyoruz. 12/24 Mersin. Taş çatlasa 2 hafta 12/36 çalışmadık.


HedefKPSS2024
Aday Memur
16 Haziran 2023 12:57
Bursa merkez

PianistVladislav
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:20
İstanbul bu saat itibariyle Eylül'e kadar çakma 36'ya geçti... Yani eskiden olduğu gibi sonsuza dek...

hknpntr
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:22
Yıllık izinlerin etkisi var mı şefim çakma sisteme donmede ve bide 4 lu gruba ilerleyen zamanda donermiyiz kesin tarih mi Eylül
PianistVladislav, 1 saat önce
İstanbul bu saat itibariyle Eylül'e kadar çakma 36'ya geçti... Yani eskiden olduğu gibi sonsuza dek...

aynasızz55
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 22:24

Yalan yok bakan talimat verdi 7ocakta 12-36gectik.

1+1 15gun gündüz çalıştım.

15gunde 1+1gece çalıştım.

6subat sabah 4.18de deprem oldu sabah 8de çakmaya gectik.

4aydir çakma devam.il 55


m.kardes
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 22:27

Orijinal 4 gruplu 12 36 sistemini uygulayan ender illerden olan Efeler Diyarı Aydın deprem sonrası çakma 12 36 ya geçti ve de sistem hâlen düzelmedi maalesef :(


Elfmry
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:31
İzmir yene geçti Çakmaya

m.kardes
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 22:32

Kitapta yeri var kitapta.

Eğer ki bir iş çakma ya da fason ise kaçın...

Amma velakin bu çakma 12 36 nın çakması ise zaten kaçamazsınız öldünüz demektir :)


PianistVladislav
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:33
Yani yıllık izinlerin ve ilişik kesmelerin bu kararda etkili olduğunu sanmıyorum çünkü 1 ay içerisinde 2 genel seçim geçirmemize rağmen sistemi bozmadılar... Ama bütün hengame geçti bitti tam rayına oturdu diye düşünürken yıllık izin ve yoğun görevlendirmeden dolayı diyerek çakma 36'ya çektiler... En son tayinci 30 Ağustos'ta ilişiğini kesmiş olacak... Bu da şu demek şayet tekrar orjinal 36'ya geçilecekse Eylülün ilk haftası gibi dönülür mantıken... MAALESEF...
hknpntr, 22 dk. önce
Yıllık izinlerin etkisi var mı şefim çakma sisteme donmede ve bide 4 lu gruba ilerleyen zamanda donermiyiz kesin tarih mi Eylül
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