Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 13:00
Ek ders
Bayramdan önce yatarmı sizce soylenti var ama

FATİH0606
Memur
16 Haziran 2023 13:07
Yatmaz

FATİH0606
Memur
16 Haziran 2023 13:08
Ek derslerin bayramdan önce yatması için iş ve işlemlerin pazartesi bitmesi gerekiyo. Başlamadı bile

Yamyamav
Memur
16 Haziran 2023 16:51

Yok hocam maaşta oluyor o muhabbet. Ek derste hiç görmedim

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