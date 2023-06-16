Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


16 Haziran 2023 13:01
Sağlık Bakanlığı Engelli Tayini Süre şartı

Sağlık bakanlığı atama yer değiştirme yönetmeliğinde engelli tayini isteğe bağlı tayin geçmekte ve 4 sene fiili görev yapmış personellere bu hakkı sağlamakta

Dava açsak kazanirmiyiz


biritfaiyeci27
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:41

raporun yüzdelik oranı kaç birde görev yaptığın birim nerede il-ilçe? bulunduğun yerin kadro unvanı?


biritfaiyeci27
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:44

bunların cevabını bi söyle bakalım yorumlayayım


radyolojiteknikerimr
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:56

Sağlık bakanlığı radyoloji teknikeriyim

Kanser hastasıyım yüzde 64 engelli raporum var

1 buçuk yıllık personelim kadroluyum

biritfaiyeci27, 8 saat önce

bunların cevabını bi söyle bakalım yorumlayayım

Toplam 3 mesaj

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