Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2023 13:12
Devlet memurunun değersiz olduğu kaç ülke var?

Yıllarca aileden uzak oku, sınavlara hazırlan, kpss ile gurbrette kirada memur ol, sonra ilk okul mezunu bir şirket çalışanına kadro versinler, masa silsin senin 2 katın maaş alsın.

Hayatin güzelliğine bakın hele....


dmys
Aday Memur
16 Haziran 2023 13:20

Torpilli iş böyle oluyo. kaymağını yiyorlar. Bize de sulandırıp süt veriyorlar.


feridunemeksiz
Şef
16 Haziran 2023 13:27
Burkina Faso

Karizmaunl
Aday Memur
16 Haziran 2023 14:17

Kaç tane olduğu bilmem de sıralama yapılsa Türkiye 1. olur.


mr messi
Genel Müdür
16 Haziran 2023 14:45

Orda bile maaşlar bizimkinden düşüktür ama memur maaşı işçi maaşından yüksektir , böyle bir tezatlık olamaz başka bir ülkede.

feridunemeksiz, 9 saat önce
Burkina Faso

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16 Haziran 2023 16:59

Ülkemizde kim iyi halde ki memur olsun .:(


Devir Kötü
Şef
16 Haziran 2023 17:19

Bugün rekorları 100 sene oldu, 99 yıldır müdür çaycısından az maaş almadı. Ama hükümet ve memursen el ele verip bunu başardılar


firatli_genclik
Genel Müdür
16 Haziran 2023 19:05

Türkiye kadar az işe çok maaş alan memur kitlesi nerede vardır acaba? Merak ettim de.

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