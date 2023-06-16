Belediye sirket iscilerine kadro 2023

Merhaba arkadaslar

100 bin taseron a kadro gelecegi soyleniyor. belediyeler ile ilgili bi aciklama gelmedi herhangi bilgisi olan var mi belediye sirket iscilerini de kapsayacak mi (el altindan duyum alanlar pm den de yazabilir)

ayrica belediye sirket iscilerinin bazilarinin ozel sozlesmeli personel olacagi soyleniyo bu konuda bilgisi olan var mi