Memur il dışı tayin süresiyle ilgili?

Merhabalar, 10 Yıldır aynı şehirde görev yapıyorum. Temmuzdaki Görevde Yükselme sınavını kazanıp başka bir hizmet grubunda tercihler doğrultusunda yine aynı bulunduğum şehire tayinimin düşmesi durumunda diğer bir tayin döneminde İl dışı tayin isteme hakkım bulunduğum kadroyla birlikte(önceki bulunduğum kadroyla aynı şehirde 10 sene çalışmam dikkate alınmadan) 3 sene şartı mı var yoksa toplam aynı şehirde bulunma süresi mi baz alınıyor. Tercihlerde bulunduğum şehire çıkabilir. Görevde de yükselmek istediğim için tercihte bulunduğum esnada en altta bulunan "tercihlerim dışında atamayı kabul ediyorum." Seçeneğini işaretleyeceğim için bu soruyu soruyorum. Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Merhabalar, 10 Yıldır aynı şehirde görev yapıyorum. Temmuzdaki Görevde Yükselme sınavını kazanıp başka bir hizmet grubunda tercihler doğrultusunda yine aynı bulunduğum şehire tayinimin düşmesi durumunda diğer bir tayin döneminde İl dışı tayin isteme hakkım bulunduğum kadroyla birlikte(önceki bulunduğum kadroyla aynı şehirde 10 sene çalışmam dikkate alınmadan) 3 sene şartı mı var yoksa toplam aynı şehirde bulunma süresi mi baz alınıyor. Tercihlerde bulunduğum şehire çıkabilir. Görevde de yükselmek istediğim için tercihte bulunduğum esnada en altta bulunan "tercihlerim dışında atamayı kabul ediyorum." Seçeneğini işaretleyeceğim için bu soruyu soruyorum. Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.