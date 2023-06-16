Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


16 Haziran 2023 14:32
Kamu Mühendisinin Özel okulda ders vermesi

Merhabalar, kamu kurumunda (üniversite) 657ye tabi bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Şehrimizdeki bir özel okul tübitak elektrik araçlar yarışı, drone yarışları ve yapay zeka modelleri konusundaki bilgilerimden dolayı lise düzeyindeki çocuklara ders vermemi istiyor. Ben zaman olarak yıllık iznimden kullanarak haftanın 1 günü kanuni şartlar uygun olursa ders verebileceğimi söyledim. Tabi bu işin kanuni kısımları konusunda bilgim yok.

Kamu mühendisi olarak özel bir eğitim kurumunda ders verebilir miyim? Verebilirsem hangi şartlar altında verebilirim?

Bunu bir danışmanlık hizmeti gibi gösterip, ödemeyi üniversite döner sermayesine aktarıp, döner sermaye kesintisinden sonra ücret alma gibi seçenekler nedir?

Teşekkürler iyi çalışmlar.

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