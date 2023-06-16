KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2023 15:02
Uzaktan eğitim platformları KPSS

Arkadaşlar merhaba. Ben 2024 kpss sınavına hazırlanacağım. Okul öncesi bölümünden. Uzaktan eğitim platformlarını kullanarak çalışmak istiyorum. Fakat bi çok platform var ve yorum bulmakta zorlanıyorum. Cba, tkm, kral akademi, tekuzem ve yeni açılmış olan efsaneuzem platformları hakkında (ya da farklı platformlar)bilgisi olan deneyimleyen varsa yorumlarını benimle paylaşabilir mi ? Şimdiden teşekkürler


bookworms
Memur
16 Haziran 2023 22:22

Merhaba tekuzemi kullandım. Ama ben hızlandırılmış öabt kurunu almıştım. Sistemin işleyişi basit aslında. Video yayınları izliyorsunuz,canlı yayınlar oluyor. Hocalar iyi bence bütün bir seneye yayarak,tekrar ederek bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ben 1 aylık almıştım çok faydası olmadı. Onun yerine videoları olan hocaları youtube'da izleyip, ders takip defterlerini almak daha işe yarar bir seçim olacaktır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Evrakları teslim edenler1 Eylü'lde atanan öğretmenlerin evrak teslimiUzaktan eğitim platformları KPSS

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 yüksek gerilim 2 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 4 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 3 kalite yaşam tarzıdır 2 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 2 aşiret 2 En sevdiğiniz hayvan 7 Bugün olanlar 1 sürü psikolojisi 3

Son Haberler

Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonu: 4 tutuklamaIsparta'daki ev yangınında 1 kişi öldü24 yaşındaki kadın avukatı öldüren zanlı tutuklandıSağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurası yayımladıAfyonkarahisar'da belde belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor